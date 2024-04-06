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Осинькин рассказал о состоянии травмированных игроков «Крыльев Советов»

вчера, 14:07

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков самарцев.

Есть прогнозы относительно Владислава Шитова, 2–4 недели, в зависимости от того, как пойдёт. Мы надеемся на самое лучшее, но у него непростая травма. Бенхамин Гарре уже тренировался полноценно, но это лишь несколько тренировок. Игра — это другое. Ожидаем, что он в ближайшее время, может быть даже подойдёт к следующей игре. С Гленном Бейлом хуже. Та травма, которую он получил с ЦСКА, не позволяет ему приступить к тренировкам в общей группе.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:07
Раз такая ситуация с кадрами у Крыльев, нужно подводить молодёжь к основе
z7xayagajztu
z7xayagajztu
вчера в 14:25
Слишком большой лазарет для короткой скамейки Крыльев
Гость
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