Осинькин рассказал о состоянии травмированных игроков «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков самарцев.

Есть прогнозы относительно Владислава Шитова, 2–4 недели, в зависимости от того, как пойдёт. Мы надеемся на самое лучшее, но у него непростая травма. Бенхамин Гарре уже тренировался полноценно, но это лишь несколько тренировок. Игра — это другое. Ожидаем, что он в ближайшее время, может быть даже подойдёт к следующей игре. С Гленном Бейлом хуже. Та травма, которую он получил с ЦСКА , не позволяет ему приступить к тренировкам в общей группе.