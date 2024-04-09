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Президент УЕФА не считает, что нужно отстранять Белоруссию от турниров

вчера, 18:58

Президент УЕФА Александер Чеферин не считает, что существует необходимость отстранения Белоруссии от международных турниров.

Прежде всего, ни один политик не будет говорить нам, что делать, и мы не будем слушать ни одного политика. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты и запреты. Но в случае с Россией другого выхода просто не было. Что касается Белоруссии, нам написали несколько политиков о том, что всех, кто помогал России, следует отстранить. Теперь я задаю вопрос: помогают ли России те, кто покупает газ? Должны ли мы изгнать все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ? Политики – это те, кто должен решать геостратегические проблемы. Требовать от спортивных организаций выполнять свою работу – это популизм и не более того.

Вот так вот. Когда я начинаю получать письма из какой-либо страны, я знаю, что там приближаются выборы. Потом они успокаиваются.

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