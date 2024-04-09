Президент УЕФА не считает, что нужно отстранять Белоруссию от турниров

Президент УЕФА не считает, что существует необходимость отстранения Белоруссии от международных турниров.

Прежде всего, ни один политик не будет говорить нам, что делать, и мы не будем слушать ни одного политика. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты и запреты. Но в случае с Россией другого выхода просто не было. Что касается Белоруссии, нам написали несколько политиков о том, что всех, кто помогал России, следует отстранить. Теперь я задаю вопрос: помогают ли России те, кто покупает газ? Должны ли мы изгнать все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ? Политики – это те, кто должен решать геостратегические проблемы. Требовать от спортивных организаций выполнять свою работу – это популизм и не более того.

Вот так вот. Когда я начинаю получать письма из какой-либо страны, я знаю, что там приближаются выборы. Потом они успокаиваются.