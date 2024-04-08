Анчелотти отреагировал на сравнения с Гвардиолой

Главный тренер «Реала» поделился мнением о том, что его сравнивают с наставником «Манчестер Сити» .

Меня это не беспокоит. Гвардиола — великий тренер, и меня не волнует, что обо мне думают люди. Мне важно, что думает мой клуб. Гвардиола — великий тренер, в этом нет никаких сомнений.