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Анчелотти отреагировал на сравнения с Гвардиолой

вчера, 14:30
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч идет

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, что его сравнивают с наставником «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

Меня это не беспокоит. Гвардиола — великий тренер, и меня не волнует, что обо мне думают люди. Мне важно, что думает мой клуб. Гвардиола — великий тренер, в этом нет никаких сомнений.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:02
Анчи не трус как Зидан и Гвардиола, последние двое никогда не возглавят средний клуб типо Эвертона
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:30
Ну какой смысл сравнивать великих мэтров тренерского цеха?
Оба гениальны по своему, разные школы, стили игры, виденья футбола, но оба привносят изюминку из-за чего мы и любим футбол.
Реал-МС это украшение ЛЧ а кто окажется лучше на данный момент рассудит поле.
Не скрою буду болеть за МС, но жду зажигательного футбола от обеих команд. Шоу должно продолжаться!!!
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:40
Если считаешь, что знаешь больше меня, зачем спрашиваешь? Будь здоров.)))
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:35
Если игнорируешь очевидное, то спорить бесполезно. Удачи.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:25
Его подписывали на год, как пожарника.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:23
Я не помню, чтобы топ-тренера подписывали на год. За год ничего не получится сделать, поэтому контракт заключается на несколько лет, чтобы сформировать оптимальный состав. На полгода-год подписывают временных тренеров.

Карло уволили в начале второго сезона, когда Бавария проиграла ПСЖ в группе ЛЧ. Так что не надо говорить, что его на сезон подписали. После этого Карло отправился в Наполи, потом в Эвертон, где ничего не добился, пока его не подобрал Реал и он не выиграл ЛЧ на горбу Бензема.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:15
Это не оправдания.)))
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:11
Не нужно оправданий.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:30
В том то и дело, что первоначально, Карло подписывали на год, с опцией продления контракта. Ты, это, ни в какой Википедии не прочтешь.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:15
Как можно называть достойным уходом уход после 1 года в Баварии? Кого еще увольняли после 1 года в Баварии??? Даже Тухель держится больше Карло, хотя он побил все антирекорды.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:51
Ты абсолютно прав- их обоих уволили с позором. Но дело в другом. Карло ушел достойно- с высоко поднятой головой, а вот, Гвард- умолял его оставить и дать ему, еще, мааааааленький шансик... Вот в чем разница. Но оба они, погорели на одном- на том, что пытались разнообразить, разбавить немецкую прагматику, элементами испанского и итальянского футбола.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:39
Думаешь тренировать топ-клуб легко? Сколько Анчелотти продержался в Баварии и каких результатов достиг??? А я напомню, его уволили через год с позором.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:35, ред.
Эх, видел бы ты, kак, лысого, с позором выдворяли из Баварии, и как он слезно умолял- дать ему еще один шанс. Как он жаловался на трудности языка и как смешно он на нем разговаривал...
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:22
У всех топ-клубов классные игроки. Только Карло не делает ничего такого. Что с ним, что без него его команды достигают почти одинаковых результатов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 14:59
Вот это поворот) То есть это не у Пепа везде топ-игроки были, где бы он не играл?)
Elliada_
Elliada_
вчера в 14:34
Пеп круче. Карло на игроках только выезжает.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:32
Все познаётся в сравнении...
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