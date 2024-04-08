Анчелотти отреагировал на сравнения с Гвардиолой

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, что его сравнивают с наставником «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
Меня это не беспокоит. Гвардиола — великий тренер, и меня не волнует, что обо мне думают люди. Мне важно, что думает мой клуб. Гвардиола — великий тренер, в этом нет никаких сомнений.
Оба гениальны по своему, разные школы, стили игры, виденья футбола, но оба привносят изюминку из-за чего мы и любим футбол.
Реал-МС это украшение ЛЧ а кто окажется лучше на данный момент рассудит поле.
Не скрою буду болеть за МС, но жду зажигательного футбола от обеих команд. Шоу должно продолжаться!!!
Оба гениальны по своему, разные школы, стили игры, виденья футбола, но оба привносят изюминку из-за чего мы и любим футбол.
Реал-МС это украшение ЛЧ а кто окажется лучше на данный момент рассудит поле.
Не скрою буду болеть за МС, но жду зажигательного футбола от обеих команд. Шоу должно продолжаться!!!