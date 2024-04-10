Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Соболевым интересовались клубы из топ-5

вчера, 11:33

К нападающему «Спартака» и сборной России Александру Соболеву проявляли интерес клубы из топ-5 европейских чемпионатов. Об этом рассказал футбольный агент Сергей Галунов.

Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по форварду «Спартака» Александру Соболеву. Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 24 матча, забил 9 мячей, отдал 7 результативных передач и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нападающий Чалов покидает ЦСКА. Но момент для отъезда подобран неудачно
Вчера, 20:50Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Агент Малкома рассказал, при каком условии бразилец вернётся в «Зенит»
Вчера, 20:30
Слухи«Зенит» активировал опцию выкупа Изидора у «Локомотива»
Вчера, 19:52
СлухиЦСКА ищет замену Чалову в Южной Америке, Европе и России
Вчера, 19:09
Агент Дугласа Сантоса рассказал, ведёт ли он переговоры по своему клиенту
Вчера, 16:26
Баста сообщил, что приглашал в «СКА Ростов» в Медиалигу Глушакова и Сычёва
Вчера, 15:57
Сортировать
Все комментарии
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 15:16
Мне кажется, что если соболев вдруг и попадет в клуб из топ-5, то довольно скоро оттуда вылетит. Причем даже не по футбольным качествам, хотя и игрок из него весьма посредственным, а скорее из-за каких-нибудь слов или выходок. Неадекватам и уголовникам только в спартаке рады, остальные клубы все же знают значение слова "репутация"
2m5zzgztdd67
2m5zzgztdd67
вчера в 15:08
Там зарплаты ниже, а Соболев подался в Спартак из-за зарплаты.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:15
Обращались - то в связи с чем, господин хороший ? Может, интересовались его жилищными условиями или любит ли жареные пирожки с капустой ? И какие - такие клубы, не раскрывает эту военную тайну г-н Галунов, напомнив мне Мальчиша - Кибальчиша А.Гайдара.
112910415
112910415
вчера в 13:03
вероятно, выдумал агент
lotsman
lotsman ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 12:48
Скорее всего это утка от агента, для поднятия значимости его клиента, которая очень сильно пала, в последнее время. А клубы не называются потому, что если агент назовёт условный Клермон или Гавр, а завтра придёт опровержение из этих клубов, то это будет неловкая ситуация для агента. А так можно и поважничать, мол интересуются, аж из топ-5, обещали мол летом ещё поинтересоваться.
Zak11
Zak11
вчера в 12:36
Соболев при Абаскале очень мало забивает. Не знаю насколько достоверна информация, на скорее всего это Франция. Условный Клермон или Гавр.
ОПС
ОПС
вчера в 12:34
На то он и агент, что бы расхваливать своего подопечного. А был или не был этот интерес, мы же никогда не узнаем, а шепоток уже пойдет.
adekvat
adekvat
вчера в 12:28
Да кому он нужен в топ 5?
lotsman
lotsman
вчера в 12:19
Галунову надо бы немного повременить. Пусть Соболев забьёт ещё хотя бы один, а потом рекламу запускать. Обычно, если действительно обращаются, то называют эти клубы, не создают секретности. А так - в огороде бузина, а в Киеве дядька.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:04
Ну опять же, из топ-5, где тоже, не все топы. Возможно, испанские середняки или немецкие интересовались, возможно. Но мне Соболев, всегда нравился. Настырный форвард, таранного типа, всегда ищущий момент для взятия ворот, с голевым чутьём. Но конечно, после потери Промеса, ему сейчас нелегко. Потерять такого яркого партнера, к такому не сразу привыкнешь... Ну и конечно тренер. Что может дать Абаскаль своим игрокам, чему способен научить? У такого тренера и самобытные, способные футболисты будут деградировать. Но Соболь мне нравится.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:03
По версии многих агентов российских игроков Турция приоритетный вариант, где их клиентов готовы на куски порвать, только бы подписать контракт с очередным Соболев..... Может уезжать в условный Ноттингэм, но в аутсайдер не захочет. Так что будет легендой Спартака ...:))))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:49
Кто то там в отчаянии раз интересуется Сашей. При всем уважении, сейчас игроки Спартака вряд ли какому-то серьезному клубу будут интересны, может новый тренер вернёт их на прежний уровень, но при Абаскале они только деградируют
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:44
Что-то мало в это верится!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 