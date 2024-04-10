Соболевым интересовались клубы из топ-5

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вчера, 11:33

К нападающему «Спартака» и сборной России проявляли интерес клубы из топ-5 европейских чемпионатов. Об этом рассказал футбольный агент Сергей Галунов.

Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по форварду «Спартака» Александру Соболеву. Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 24 матча, забил 9 мячей, отдал 7 результативных передач и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.