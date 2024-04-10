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Клубы РПЛ следят за нападающим «Ботафого»

вчера, 11:00

Российские клубы проявляют интерес к нападающему «Ботафого» Эмерсону Урсо. Об этом сообщили в агентстве RCF Sports, которое представляет интересы игрока.

Есть российские клубы, которые следят за ним. Но официального предложения пока в Бразилию не поступало.

Сам игрок очень заинтересован в переезде в Россию и хочет играть в этом чемпионате. Он понимает, что на российском футбольном рынке много южноамериканских игроков.

Урсо выступает за «Ботафого» с января 2024 года. Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего бразильца 5 матчей и забитый мяч.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:33
Не знаю и не видел его, но Динамо, точно нужен -качественный, забивной форвард!!!
k9vuyky3wces
k9vuyky3wces
вчера в 11:08
Надо не только следить но и готовить деньги, игрок будет не дешовый
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:06
Статистика так себе,мягко говоря
Гость
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