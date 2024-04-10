Клубы РПЛ следят за нападающим «Ботафого»

Российские клубы проявляют интерес к нападающему «Ботафого» . Об этом сообщили в агентстве RCF Sports, которое представляет интересы игрока.

Есть российские клубы, которые следят за ним. Но официального предложения пока в Бразилию не поступало.

Сам игрок очень заинтересован в переезде в Россию и хочет играть в этом чемпионате. Он понимает, что на российском футбольном рынке много южноамериканских игроков.