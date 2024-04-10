Клубы РПЛ следят за нападающим «Ботафого»

Российские клубы проявляют интерес к нападающему «Ботафого» Эмерсону Урсо. Об этом сообщили в агентстве RCF Sports, которое представляет интересы игрока.
Есть российские клубы, которые следят за ним. Но официального предложения пока в Бразилию не поступало.
Сам игрок очень заинтересован в переезде в Россию и хочет играть в этом чемпионате. Он понимает, что на российском футбольном рынке много южноамериканских игроков.
Урсо выступает за «Ботафого» с января 2024 года. Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего бразильца 5 матчей и забитый мяч.