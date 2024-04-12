«Сочи» анонсировал матч со «Спартаком» видео с Абаскалем в роли космонавта

1712936443

вчера, 18:40

«Сочи» подготовил видеоролик к матчу со «Спартаком». Он приурочен ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Эта дата посвящена первому полёту человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил исторический полёт на корабле «Восток».

По сюжету ролика, на поле домашнего стадиона южан «Фишт» приземляется человек в скафандре и форме защитника московской команды , в итоге оказывается, что это главный тренер «красно-белых» .