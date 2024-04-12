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«Сочи» анонсировал матч со «Спартаком» видео с Абаскалем в роли космонавта

вчера, 18:40
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак14:00 Не начался

«Сочи» подготовил видеоролик к матчу со «Спартаком». Он приурочен ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Эта дата посвящена первому полёту человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил исторический полёт на корабле «Восток».

По сюжету ролика, на поле домашнего стадиона южан «Фишт» приземляется человек в скафандре и форме защитника московской команды Георгия Джикии, в итоге оказывается, что это главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:41
Не совсем понятный ролик. Что Сочи хотели этим сказать?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 20:37
"Сочи" - это не "Динамо" СПб. "Динамо" перевезли только потому, что нужно было срочно создать команду, причём т.к. де-факто это фарм-клуб "Зенита" был и создал его ближайший хоуми Миллера Борис Ротенберг, который все деньги заработал как подрядчик "Газпрома", и, кстати, и создали его на деньги "Газпрома", а не Ротенберга, тот самый пресловутый перевод на 28 миллионов долларов сразу после создания от дочки "Газпрома", которая была создана только для этого и сразу же ликвидирована, намекает, что это именно идея Миллера была в первую очередь.

Так вот, "Динамо" использовали, чтобы получить место "Динамо" в чемпионате и готовый менеджмент, и всё.

А уже на следующий год "Динамо" СПб был воссоздан в Питере (в очередной раз) и был признан питерским обществом "Динамо" правопреемником, поэтому питерское "Динамо", основанное, кстати, куда раньше "Зенита", играет тихо в лиге 2.
ABir
ABir
вчера в 20:14
А своего тренера Роберта анонсировать мозгов не хватило? Было бы классно: Его звали Роберт!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:49
"Какой тебе хрюстон?" Это шедевр!!!
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:20
Какой то не очень дружелюбный подтекст. Ну и понятно, ведь это же Сочи. Мы то все тоже помним что Сочи это Динамо С-Пб. Отсюда и принципиальность.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:51
Здравствуйте.

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