«Сочи» анонсировал матч со «Спартаком» видео с Абаскалем в роли космонавта

«Сочи» подготовил видеоролик к матчу со «Спартаком». Он приурочен ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.
Эта дата посвящена первому полёту человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил исторический полёт на корабле «Восток».
По сюжету ролика, на поле домашнего стадиона южан «Фишт» приземляется человек в скафандре и форме защитника московской команды Георгия Джикии, в итоге оказывается, что это главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.
Так вот, "Динамо" использовали, чтобы получить место "Динамо" в чемпионате и готовый менеджмент, и всё.
А уже на следующий год "Динамо" СПб был воссоздан в Питере (в очередной раз) и был признан питерским обществом "Динамо" правопреемником, поэтому питерское "Динамо", основанное, кстати, куда раньше "Зенита", играет тихо в лиге 2.
Так вот, "Динамо" использовали, чтобы получить место "Динамо" в чемпионате и готовый менеджмент, и всё.
А уже на следующий год "Динамо" СПб был воссоздан в Питере (в очередной раз) и был признан питерским обществом "Динамо" правопреемником, поэтому питерское "Динамо", основанное, кстати, куда раньше "Зенита", играет тихо в лиге 2.
Вопросы связанные с рекламой к нашему отделу не относятся, поэтому, увы, помочь не можем, но можем предложить использовать блокировщик рекламы, если она очень сильно мешает Вам.
Вопросы связанные с рекламой к нашему отделу не относятся, поэтому, увы, помочь не можем, но можем предложить использовать блокировщик рекламы, если она очень сильно мешает Вам.