«Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали». Соболев — о дубле в ворота «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от дубля в матче РПЛ против «Динамо» (2:1).
Два мяча получились практически идентичными? Ну да, я же в компьютер играю. Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали.
Это просто работа нападающего – всегда обязан идти на любой удар, на добивание. Ты можешь там сто раз побежать, а потом один раз не побежать, вратарь отобьет – и, можно сказать, ты будешь немножко виноват в этом. Поэтому я всегда бегу на добивание и всегда верю, что вратарь может отбить или вот так вот немножко ошибиться.
Володя, ты не забывай, что после потери Промеса вся нагрузка в атаке ложится на Соболя. Такого партнёра в атаке, каким был Промес, найти будет очень сложно. А лишний вес, если таковой имеется- только в помощь таранному форварду, каким является Соболь.)))
Володя, ты не забывай, что после потери Промеса вся нагрузка в атаке ложится на Соболя. Такого партнёра в атаке, каким был Промес, найти будет очень сложно. А лишний вес, если таковой имеется- только в помощь таранному форварду, каким является Соболь.)))