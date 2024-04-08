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«Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали». Соболев — о дубле в ворота «Динамо»

вчера, 17:15

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от дубля в матче РПЛ против «Динамо» (2:1).

Два мяча получились практически идентичными? Ну да, я же в компьютер играю. Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали.

Это просто работа нападающего – всегда обязан идти на любой удар, на добивание. Ты можешь там сто раз побежать, а потом один раз не побежать, вратарь отобьет – и, можно сказать, ты будешь немножко виноват в этом. Поэтому я всегда бегу на добивание и всегда верю, что вратарь может отбить или вот так вот немножко ошибиться.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 20:42
Для этого нужна 10-я винда, и похоже она у него есть.
Сп62
Сп62
вчера в 20:15
Игроки в таких случаях говорят "подобедал".
galem72
galem72
вчера в 19:28
Терпеть не могу все подобные послематчевые бравады, пусть даже и от футболиста фаворного клуба. К чему эти понты на публику?! Соболь бы за своей статистикой (9 шаров в 24 играх сезона) следил, чтобы такой пафос во вью городить.
v5xspjkza3p7
v5xspjkza3p7
вчера в 19:17
Ну вот, а говорил, что интервью давать не будет...
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 18:31
Теперь он будет соловьём заливаться ещё долго.
drug01
drug01
вчера в 18:13
Конечно просто повезло на ошибках вратаря и так глумиться!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:50
Узнать бы ,на какие кнопочки нажимал Лещук в это время ;)
Быть может, вспоминал, какую ставку у буков сделал?...
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:38
Приветствую, Володя!!!
Володя, ты не забывай, что после потери Промеса вся нагрузка в атаке ложится на Соболя. Такого партнёра в атаке, каким был Промес, найти будет очень сложно. А лишний вес, если таковой имеется- только в помощь таранному форварду, каким является Соболь.)))
112910415
112910415
вчера в 17:35
бегай, не ленись !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:35
ШутниГ
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:28
Не в компьютер , а лучше бы ты Саша в футбол играл и вес сбросил....
Гость
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