«Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали». Соболев — о дубле в ворота «Динамо»

Нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от дубля в матче РПЛ против «Динамо» (2:1).

Два мяча получились практически идентичными? Ну да, я же в компьютер играю. Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали.

Это просто работа нападающего – всегда обязан идти на любой удар, на добивание. Ты можешь там сто раз побежать, а потом один раз не побежать, вратарь отобьет – и, можно сказать, ты будешь немножко виноват в этом. Поэтому я всегда бегу на добивание и всегда верю, что вратарь может отбить или вот так вот немножко ошибиться.