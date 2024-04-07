Нападающий «Зенита» Педро оценил мем с енотом

Нападающий «Зенита» Педро после матча 23‑го тура РПЛ с «Балтикой», в котором он забил победный мяч, ответил на вопрос о набравшем популярность меме.
В начале апреля бразилец забил первые голы за команду из Санкт-Петербурга, отметившись дублем в кубковой встрече со «Спартаком». После дебютного мяча в телеграм-канале «Зенита» появился видеоролик с танцующим енотом и песней, где много раз повторяется имя Педро. В оригинале рефрен «Педро‑Педро‑Педро Педро Пе» является стартом припева из песни итальянской исполнительницы Рафаэлы Карры.
Я не знал про этот тренд. Показали российские футболисты. Забавно.
Педро, Педро, Педро, Педро Пе
Самый-самый лучший в Сант-Питере...
Педро, Педро, Педро, Педро Пе
Самый-самый лучший в Сант-Питере...
Возносить до небес, а потом смешивать с грязью своих игроков.
Возносить до небес, а потом смешивать с грязью своих игроков.