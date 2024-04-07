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Нападающий «Зенита» Педро оценил мем с енотом

вчера, 22:31

Нападающий «Зенита» Педро после матча 23‑го тура РПЛ с «Балтикой», в котором он забил победный мяч, ответил на вопрос о набравшем популярность меме.

В начале апреля бразилец забил первые голы за команду из Санкт-Петербурга, отметившись дублем в кубковой встрече со «Спартаком». После дебютного мяча в телеграм-канале «Зенита» появился видеоролик с танцующим енотом и песней, где много раз повторяется имя Педро. В оригинале рефрен «Педро‑Педро‑Педро Педро Пе» является стартом припева из песни итальянской исполнительницы Рафаэлы Карры.

Я не знал про этот тренд. Показали российские футболисты. Забавно.

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Зенит  Педро
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 11:07
Наркоторговца и бандита ему точно не переплюнуть.
Байкал-38
Байкал-38 ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 09:28
В Питере карнавал!!!

Педро, Педро, Педро, Педро Пе
Самый-самый лучший в Сант-Питере...
Байкал-38
Байкал-38 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:25
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:55
    оно и правда забавно
    nubom
    nubom
    вчера в 22:44
    ABir
    ABir
    вчера в 22:39
    Вот когда перестанешь забивать, начнешь косячить и зазвездишься, то увидишь другие ролики и слова. Так что только каторжный труд на тренировках и запредельная самоотдача в каждом матче, и никаких нарушений спортивного режима.
    Гость
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