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Абаскаль — о проблемах с реализацией: «Надо ворота побольше сделать»

вчера, 19:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем с «Динамо» высказался на тему проблем с реализацией моментов у своей команды.

Надо ворота побольше сделать (улыбается). У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент.

Были ли инструкции о том, как вести единоборства, чтобы избежать лишних жёлтых карточек? С нами не единожды случалось такое. Конечно, прессинг — это наш стиль игры. И очень важно подходить к единоборству в лучших условиях. Если это не удаётся, то случаются фолы. Мы будем играть в прессинг, пока можем. Когда игрок устанет, то будем его менять.

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112910415
112910415
сегодня в 07:48
нужно искать другие пути
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:56
Достаточно в них Лещука поставить...
adekvat
adekvat
вчера в 21:11
Ворота побольше, мяч поменьше и вратаря у соперника убрать.
habud85m43e3
habud85m43e3
вчера в 20:47
Похоже чемоданы пора паковать. Чемодан-вокзал-Рупольдинг...
Futurista
Futurista
вчера в 19:56
lotsman
lotsman
вчера в 19:46
Хоттабыча наймите и на трибуну посадите, если хорошую команду выстроить нет таланта. И стиль игры у вас не прессинг, а провокации.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:38
Спартаку надо маленьких человечков закупить, тогда уж точно ворота большие будут.
Ой не ту профессию выбрал Абаскаль, ой не ту.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:30
Абаскалю тренерскому делу бы учиться, а не работать клоуном.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:15
Надо символические ворота побольше сделать через которые его легче было бы выпроводить...)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:14
Да уж... сложно поспорить...
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