Абаскаль — о проблемах с реализацией: «Надо ворота побольше сделать»

Главный тренер «Спартака» перед матчем с «Динамо» высказался на тему проблем с реализацией моментов у своей команды.

Надо ворота побольше сделать (улыбается). У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент.

Были ли инструкции о том, как вести единоборства, чтобы избежать лишних жёлтых карточек? С нами не единожды случалось такое. Конечно, прессинг — это наш стиль игры. И очень важно подходить к единоборству в лучших условиях. Если это не удаётся, то случаются фолы. Мы будем играть в прессинг, пока можем. Когда игрок устанет, то будем его менять.