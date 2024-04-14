Стало известно, сколько «Спартак» заплатит Абаскалю за разрыв контракта

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера клуба.
По данным источника, отступные за увольнение испанца по контракту с московским клубом — это полгода зарплаты специалиста. Она составляет 1,7 млн евро за сезон (или 141 000 евро в месяц).
За расторжение контракта со «Спартаком» Абаскаль получит 850 000 евро.
Зенит даст 1 млн....
И пусть работает в Москве ещё лет 10...
Зенит даст 1 млн....
И пусть работает в Москве ещё лет 10...
Поимев при это солидный куш
Поимев при это солидный куш