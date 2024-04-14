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Стало известно, сколько «Спартак» заплатит Абаскалю за разрыв контракта

вчера, 16:14

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера клуба.

По данным источника, отступные за увольнение испанца по контракту с московским клубом — это полгода зарплаты специалиста. Она составляет 1,7 млн евро за сезон (или 141 000 евро в месяц).

За расторжение контракта со «Спартаком» Абаскаль получит 850 000 евро.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 22:35, ред.
Это в сумме 850 тыс. за уничтожения клуба,как я понимаю???Неплохо...Ещё и будет рассказывать о своей обиде и подлых русских.
ABir
ABir
вчера в 18:45
Сравнительно не большие суммы для Спартака.
112910415
112910415
вчера в 18:26, ред.
долго, долго терпели !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:41
850 тысяч...))
Зенит даст 1 млн....
И пусть работает в Москве ещё лет 10...
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 17:29
Что,не могли до конца контракта подождать?
lotsman
lotsman ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 16:45
Абаскал команду не бросал, его бросили, объявив об этом во время тренировки.
lotsman
lotsman
вчера в 16:43
Абаскаль не в накладе. А вот Спартаку теперь головные проблемы с поиском тренера. Если бы Абаскаль закончил чемпионат, то тренера на следующий сезон найти было бы легче. И время было бы да и кандидату, готовить команду к играм, тоже времени предостаточно. Брать разобранную команду и пытаться достойно закончить чемпионат, не каждый согласится.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 16:35
Всего лишь один из длинного списка "специалистов", которые поматросили спартак и бросили
Поимев при это солидный куш
Гость
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