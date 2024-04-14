Стало известно, сколько «Спартак» заплатит Абаскалю за разрыв контракта

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вчера, 16:14

«Спартак» объявил об отставке с должности главного тренера клуба.

По данным источника, отступные за увольнение испанца по контракту с московским клубом — это полгода зарплаты специалиста. Она составляет 1,7 млн евро за сезон (или 141 000 евро в месяц).

За расторжение контракта со «Спартаком» Абаскаль получит 850 000 евро.