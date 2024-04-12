Модрич ещё не принял решения о своём будущем

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не принял решения по поводу своего будущего.
Контракт хорвата с мадридским клубом истекает летом. За «Реал» игрок выступает с 2012 года.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не принял решения по поводу своего будущего.
Контракт хорвата с мадридским клубом истекает летом. За «Реал» игрок выступает с 2012 года.
А вообще жизнь слишком коротка, чтобы обслуживать бедуинов, пусть там можно и прилично заработать) Хорошо, что он остался в большом футболе, а не в Верблюд-Лиге.
А вообще жизнь слишком коротка, чтобы обслуживать бедуинов, пусть там можно и прилично заработать) Хорошо, что он остался в большом футболе, а не в Верблюд-Лиге.