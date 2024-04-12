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Модрич ещё не принял решения о своём будущем

вчера, 22:01

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не принял решения по поводу своего будущего.

Контракт хорвата с мадридским клубом истекает летом. За «Реал» игрок выступает с 2012 года.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
Учитывая, что у Модрича третья в "Реале" зарплата в 20 миллионов (у Алабы 21, у Крооса 22), я думаю, как-нибудь детей они накормят на заработанные)

А вообще жизнь слишком коротка, чтобы обслуживать бедуинов, пусть там можно и прилично заработать) Хорошо, что он остался в большом футболе, а не в Верблюд-Лиге.
drug01
drug01
вчера в 22:20
Ещё есть время хорошо подумать и затем принять решение
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:12
К бедуинам не захотел Лука бежать за 40 млн. теперь жена спросит чем будет кормить троих детей...)
shur
shur
вчера в 22:09, ред.
... возраст и здоровье, вот откуда вытикает правильное решение! Луке и Тони бегать не надо,их мозги главное, пусть молодежь летает, Вини и Джуд совсем распоясались ...!!!
Гость
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