Антон Миранчук покинет «Локомотив» этим летом

, агент полузащитника «Локомотива» , заявил, что его клиент, скорее всего, покинет московский клуб этим летом.

С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придётся принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом. Объясню почему. «Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошёл пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.

Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение — тяжело, поэтому добавить что-то ещё мне сложно. Мы сейчас ведём переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии. Работа ведётся.