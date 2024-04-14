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Антон Миранчук покинет «Локомотив» этим летом

сегодня, 14:26

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, заявил, что его клиент, скорее всего, покинет московский клуб этим летом.

С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придётся принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом. Объясню почему. «Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошёл пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.

Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение — тяжело, поэтому добавить что-то ещё мне сложно. Мы сейчас ведём переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии. Работа ведётся.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:10
Это едва ли. А что все деньги РЖД ушли на Дзюбу?
Я не думаю, что на него как и на Чалова будет ажиотажный спрос. Скорее середняки из Турции,или Греции
112910415
112910415
сегодня в 14:29
интересно !
а в Европе Антона осыплют золотым дождём ?!
Гость
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