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Сухой рассудит ответный матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

сегодня, 13:19

Назначены арбитры и инспекторы на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и игры первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Путь РПЛ

1/2 финала. Ответные матчи

16 апреля (вторник)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Александр Гончар.

17 апреля (среда)

«Зенит» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.

Путь регионов

1/2 финала. 1-й этап

17 апреля (среда)

«Оренбург» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Урал» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 14:17
Посмотрим на Спартак без Абаскаля.
pmrs87s8k6tw
pmrs87s8k6tw
сегодня в 14:06
Сухой не лучший вариант, опять будут заморочки.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 13:51
Жду финалов Балтика - Зенит и Оренбург - Ростов.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:26
Сухой, так Сухой. У Зенита не плохой задел в выездном матче.
Гость
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