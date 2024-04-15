Сухой рассудит ответный матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и игры первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
Путь РПЛ
1/2 финала. Ответные матчи
16 апреля (вторник)
ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Александр Гончар.
17 апреля (среда)
«Зенит» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.
Путь регионов
1/2 финала. 1-й этап
17 апреля (среда)
«Оренбург» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.
«Урал» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.