Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии

Юлиан Нагельсманн останется главным тренером сборной Германии и после домашнего чемпионата Европы. Такое решение приняли наблюдательный совет и собрание акционеров DFB GmbH & Co. KG в эту пятницу. Новый контракт 36-летнего специалиста рассчитан до окончания следующего Чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике в 2026 году. Вот как Нагельсманн прокомментировал данное событие:
Это решение сердца. Для меня большая честь тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Благодаря успешным, страстным выступлениям у нас есть шанс вдохновить всю страну. Две победы над Францией и Нидерландами в марте дали нам возможность почувствовать это. Я был очень тронут энтузиазмом болельщиков. Теперь мы все вместе хотим успешно провести домашний чемпионат Европы — вот чего мы ждём. После этого я вместе со своей тренерской командой с нетерпением жду вызова на чемпионат мира.
Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством немцы провели 6 матчей (3 победы, ничья и 2 поражения).
Полностью согласен с тобой, по двум товарнякам делать такие выводы, конечно, явно не по немецки... Или, руководство сборной так слепо верит в Нагеля, или, никто другой не соглашается возглавить команду. Сегодня появилась статья, о том, что Нагель, в интересах сборной отказал Баварии. Ну, посмотрим. Признаюсь, не очень я верю в него- ни в сборной- ни в Баварии, поскольку, опыта необходимого нет, образования тоже, и, как бы, снова, не появились два противоборствующих лагеря в команде- тех, кто "ЗА" и тех, кто "ПРОТИВ"... Должно быть интересно.
Полностью согласен с тобой, по двум товарнякам делать такие выводы, конечно, явно не по немецки... Или, руководство сборной так слепо верит в Нагеля, или, никто другой не соглашается возглавить команду. Сегодня появилась статья, о том, что Нагель, в интересах сборной отказал Баварии. Ну, посмотрим. Признаюсь, не очень я верю в него- ни в сборной- ни в Баварии, поскольку, опыта необходимого нет, образования тоже, и, как бы, снова, не появились два противоборствующих лагеря в команде- тех, кто "ЗА" и тех, кто "ПРОТИВ"... Должно быть интересно.
во время и после Евро Нагельсманна смогл заманить топовые клубы. которые провалили этот сезон.
это Бавария. МЮ. Ливерпуль. отчасти Челси. Наполи. Марсель.
у Барселоны как известно, нет денег.
во время и после Евро Нагельсманна смогл заманить топовые клубы. которые провалили этот сезон.
это Бавария. МЮ. Ливерпуль. отчасти Челси. Наполи. Марсель.
у Барселоны как известно, нет денег.