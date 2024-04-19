Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии

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сегодня, 12:18

останется главным тренером сборной Германии и после домашнего чемпионата Европы. Такое решение приняли наблюдательный совет и собрание акционеров DFB GmbH & Co. KG в эту пятницу. Новый контракт 36-летнего специалиста рассчитан до окончания следующего Чемпионата мира по футболу в США , Канаде и Мексике в 2026 году. Вот как Нагельсманн прокомментировал данное событие:

Это решение сердца. Для меня большая честь тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Благодаря успешным, страстным выступлениям у нас есть шанс вдохновить всю страну. Две победы над Францией и Нидерландами в марте дали нам возможность почувствовать это. Я был очень тронут энтузиазмом болельщиков. Теперь мы все вместе хотим успешно провести домашний чемпионат Европы — вот чего мы ждём. После этого я вместе со своей тренерской командой с нетерпением жду вызова на чемпионат мира.

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством немцы провели 6 матчей (3 победы, ничья и 2 поражения).