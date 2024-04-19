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Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии

сегодня, 12:18

Юлиан Нагельсманн останется главным тренером сборной Германии и после домашнего чемпионата Европы. Такое решение приняли наблюдательный совет и собрание акционеров DFB GmbH & Co. KG в эту пятницу. Новый контракт 36-летнего специалиста рассчитан до окончания следующего Чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике в 2026 году. Вот как Нагельсманн прокомментировал данное событие:

Это решение сердца. Для меня большая честь тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Благодаря успешным, страстным выступлениям у нас есть шанс вдохновить всю страну. Две победы над Францией и Нидерландами в марте дали нам возможность почувствовать это. Я был очень тронут энтузиазмом болельщиков. Теперь мы все вместе хотим успешно провести домашний чемпионат Европы — вот чего мы ждём. После этого я вместе со своей тренерской командой с нетерпением жду вызова на чемпионат мира.

Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством немцы провели 6 матчей (3 победы, ничья и 2 поражения).

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:29
Я бы удивился если он вернулся в Баварию где его пинком под зад выгнали в середине сезона, для него это лучшее решение остаться в сборной.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 14:21, ред.
Давно была, как только, он возглавил сборную. Также, против назначения Нагеля был Ш.Эффенберг, а, Т.Мюллер, откровенно высмеял кандидатуру Нагеля.
У Нагеля, в Германии, только Л.Маттеус, который его отстаивает и поддерживает.

Я, первый готов извиниться перед Нагелем, в случае, его победы на ЧЕ! Но, уверен- этого не случится...
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:55
Привет, Виктор! Прочитал на российских ресурсах, что якобы против Нагеля, были Румменигге и Хенес. В Германии есть об этом информация?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:32
DFB GmbH & Co решило сыграть на опережение всех клубов, включая Баварию, в гонке за специалиста.
во время и после Евро Нагельсманна смогл заманить топовые клубы. которые провалили этот сезон.
это Бавария. МЮ. Ливерпуль. отчасти Челси. Наполи. Марсель.
у Барселоны как известно, нет денег.
BAYERN19000
BAYERN19000
сегодня в 13:31
Все таки есть ощущение что сборная Германии ждет Клоппа в 2025 году, вот и продлили Нагеля, вероятно в контракте Юлиана есть какая-то пункт отступных для клубов
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 13:26, ред.
Приветствую, Алексей!!!
Полностью согласен с тобой, по двум товарнякам делать такие выводы, конечно, явно не по немецки... Или, руководство сборной так слепо верит в Нагеля, или, никто другой не соглашается возглавить команду. Сегодня появилась статья, о том, что Нагель, в интересах сборной отказал Баварии. Ну, посмотрим. Признаюсь, не очень я верю в него- ни в сборной- ни в Баварии, поскольку, опыта необходимого нет, образования тоже, и, как бы, снова, не появились два противоборствующих лагеря в команде- тех, кто "ЗА" и тех, кто "ПРОТИВ"... Должно быть интересно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:15
Посмотрим что будут говорить после ЧЕ
Palex
Palex ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:02
Конечно поспешили. Только по результатам Евро, можн было бы вести переговоры.Все повелись на эти два товарняка с Францией и Голландией. Да, видно было, что Нагель быстро ставит игру команде, но ёпт друзья, это всего лишь товарищеские матчи
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:48
Для Юлиана это конечно хорошо , а вот совету и акционерам стоило бы дождаться итогов домашнего ЧЕ...
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 12:29
А говорили вернется в Баварию... Как же...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:29
Зачем поспешили?
pfgmb33ny8rc
pfgmb33ny8rc
сегодня в 12:24
Со сборной меньше проблем, чем с клубом
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