Рыбус не собирается завершать карьеру

Защитник «Рубина» Мацей Рыбус не думает завершать карьеру. Об этом сообщил агент игрока Роман Орещук.
Завершение карьеры? Об этом даже и речи нет. Уверен, Мацей ещё поиграет, у всех бывают травмы. Надеемся, что эта полоса закончится, и начнётся другая. В футбольных качествах Мацея сомневаться не приходится.
Рыбус выступает за «Рубин» с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне на счету 34-летнего левого защитника два матча. Большую часть сезона поляк пропустил из-за травмы.