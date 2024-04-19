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Рыбус не собирается завершать карьеру

сегодня, 12:05

Защитник «Рубина» Мацей Рыбус не думает завершать карьеру. Об этом сообщил агент игрока Роман Орещук.

Завершение карьеры? Об этом даже и речи нет. Уверен, Мацей ещё поиграет, у всех бывают травмы. Надеемся, что эта полоса закончится, и начнётся другая. В футбольных качествах Мацея сомневаться не приходится.

Рыбус выступает за «Рубин» с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне на счету 34-летнего левого защитника два матча. Большую часть сезона поляк пропустил из-за травмы.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:56, ред.
Не все ещё злотые собрал... Рановато завершать карьеру...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:16
Контракт до июня 24 года. А дальше , как говорят поляки " Довидзення, пан Мацей" Совсем скоро.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:13
Да ему пока рановато завязывать с футболом.
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