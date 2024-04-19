Рыбус не собирается завершать карьеру

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сегодня, 12:05

Защитник «Рубина» не думает завершать карьеру. Об этом сообщил агент игрока .

Завершение карьеры? Об этом даже и речи нет. Уверен, Мацей ещё поиграет, у всех бывают травмы. Надеемся, что эта полоса закончится, и начнётся другая. В футбольных качествах Мацея сомневаться не приходится.

Рыбус выступает за «Рубин» с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне на счету 34-летнего левого защитника два матча. Большую часть сезона поляк пропустил из-за травмы.