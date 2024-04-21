Президент «Интера»: «Индзаги — подарок для клуба, мы продолжим работать»

Президент «Интера» перед матчем с «Миланом» высказался о будущем главного тренера команды .

В этом году я горжусь «Интером», все члены команды проделали отличную работу. Завтрашняя игра важна, мы знаем, чего хотим. Все члены клуба знают, какова цель, мы сильны. С тех пор, как мы пришли в «Интер», каждый день ходили слухи о будущем, мы выиграли 6 трофеев, близки к седьмому. Мы близки ко второй звезде, продолжим бороться за победу.

Ни один из слухов не соответствует действительности, мы будем продолжать побеждать в каждом сезоне и стремиться к максимальному результату. Лаутаро — победитель, мы видели, как он растёт с тех пор, как привели его в «Интер». Индзаги – это подарок для «Интера», возможность работать с ним придаёт мне уверенности и спокойствия. Мы продолжим вместе. Надеюсь, скоро сможем совместно отпраздновать.