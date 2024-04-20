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Мусаев не считает проблемой краткосрочный контракт с «Краснодаром»

сегодня, 01:08

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после победы над «Факелом» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги высказался на тему своего краткосрочного контракта.

Нет проблем с контрактом. Вы знаете, когда я первый раз работал главным тренером, у меня был неограниченный, можно сказать — пожизненный, контракт. Пришёл определённый момент, и я покинул «Краснодар».

То, что сейчас контракт на два с половиной месяца, это не проблема. Я знаю, что если буду работать хорошо, у меня будет более долгий контракт. Мы ничего не обговаривали, говорили только о стиле игры и о том, что нужно немного измениться. Такой вот разговор.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:34
Философский подход Мурада - не важно на какой срок контракт - главное , что бы он был...)
Против ЦСКА
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сегодня в 01:33
Зря Мусаева вернули в клуб.
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