Мусаев не считает проблемой краткосрочный контракт с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» на пресс-конференции после победы над «Факелом» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги высказался на тему своего краткосрочного контракта.

Нет проблем с контрактом. Вы знаете, когда я первый раз работал главным тренером, у меня был неограниченный, можно сказать — пожизненный, контракт. Пришёл определённый момент, и я покинул «Краснодар».

То, что сейчас контракт на два с половиной месяца, это не проблема. Я знаю, что если буду работать хорошо, у меня будет более долгий контракт. Мы ничего не обговаривали, говорили только о стиле игры и о том, что нужно немного измениться. Такой вот разговор.