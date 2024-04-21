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Лаутаро Мартинес продлит контракт с «Интером» до 2029 года

сегодня, 09:56

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продлит контракт с клубом.

По информации Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новое соглашение будет подписано после победы миланцев в чемпионате Италии.

В ходе долгих переговоров стороны достигли договорённости. Аргентинец продлит договор до 2029 года, зарплата форварда должна составить 9 млн евро в год.

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Все комментарии
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 11:02
Мартинес лидер команды, это неудивительно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:36
Его игра в его клубе...
Стабильное будущее.
adekvat
adekvat
сегодня в 10:22
Девять лямов не плохо, люга чемпионов титул в Италии. Почему бы и нет.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:07, ред.
За ним очереди вроде и нет никакой от других клубов.
В СериАле хорош, а в еврокубках не тянул никогда.
В 44х играх ЛЧ на его счету всего 10 голов.
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