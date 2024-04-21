Лаутаро Мартинес продлит контракт с «Интером» до 2029 года

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продлит контракт с клубом.
По информации Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новое соглашение будет подписано после победы миланцев в чемпионате Италии.
В ходе долгих переговоров стороны достигли договорённости. Аргентинец продлит договор до 2029 года, зарплата форварда должна составить 9 млн евро в год.
Стабильное будущее.
Стабильное будущее.
В СериАле хорош, а в еврокубках не тянул никогда.
В 44х играх ЛЧ на его счету всего 10 голов.
В СериАле хорош, а в еврокубках не тянул никогда.
В 44х играх ЛЧ на его счету всего 10 голов.