Лаутаро Мартинес продлит контракт с «Интером» до 2029 года

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сегодня, 09:56

Нападающий «Интера» продлит контракт с клубом.

По информации Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новое соглашение будет подписано после победы миланцев в чемпионате Италии.

В ходе долгих переговоров стороны достигли договорённости. Аргентинец продлит договор до 2029 года, зарплата форварда должна составить 9 млн евро в год.