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Нагельсманна могут уволить из сборной Германии при невыходе в плей-офф Евро

сегодня, 21:06

В новом контракте Юлиана Нагельсманна с Немецким футбольным союзом есть пункт о разрыве договора в случае невыхода сборной Германии в плей-офф Евро-2024, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альтшаффля.

Отмечается, что специалист не возражает против такого пункта.

19 апреля стало известно о продлении соглашения Нагельсманна с национальной командой до окончания чемпионата мира 2026 года.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 22:08
Все заранее знают что выйдут !
BAYERN19000
BAYERN19000
сегодня в 21:54
Ну не выйти в плей-офф на Евро где выходят из группы даже из 3-го место, ну это смешно...
vf5fe4n8arzr
vf5fe4n8arzr
сегодня в 21:42
Могут, не могут какая разница, контракт то продлили
Capral
Capral
сегодня в 21:28, ред.
Даже, если Германия сама не выйдет из группы- её оттуда выведут, на домашнем чемпионате. Поэтому, все эти опции- смехотворны. Другое дело, не надо было контракт продлевать преждевременно, несолидно как-то. Тренер еще ничего не сделал героического, а ему новое соглашение предлагают.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:17
Дык контракт продлили!!! какое на фик увольнение?))))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:07
Не могут, а уволят.
Для сборной Германии не выход из группы будет очередным позором, а такое не прощают.
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