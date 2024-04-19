Нагельсманна могут уволить из сборной Германии при невыходе в плей-офф Евро

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сегодня, 21:06

В новом контракте с Немецким футбольным союзом есть пункт о разрыве договора в случае невыхода сборной Германии в плей-офф Евро-2024, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альтшаффля.

Отмечается, что специалист не возражает против такого пункта.

19 апреля стало известно о продлении соглашения Нагельсманна с национальной командой до окончания чемпионата мира 2026 года.