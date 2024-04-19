Нагельсманна могут уволить из сборной Германии при невыходе в плей-офф Евро

В новом контракте Юлиана Нагельсманна с Немецким футбольным союзом есть пункт о разрыве договора в случае невыхода сборной Германии в плей-офф Евро-2024, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альтшаффля.
Отмечается, что специалист не возражает против такого пункта.
19 апреля стало известно о продлении соглашения Нагельсманна с национальной командой до окончания чемпионата мира 2026 года.
Для сборной Германии не выход из группы будет очередным позором, а такое не прощают.
Для сборной Германии не выход из группы будет очередным позором, а такое не прощают.