Хави может остаться на посту главного тренера «Барселоны»

Хави может остаться в «Барселоне».
По информации источника, специалист рассматривает возможность пересмотреть своё решение об уходе из клуба по окончании сезона. Ему нужно будет встретиться с президентом Жоаном Лапортой, вице-президентом Рафой Юсте и спортивным директором Деку, чтобы проанализировать ситуацию и понять, какой вариант будет наилучшим для всех.
Видя прогресс команды в последние несколько месяцев, наставник «сине-гранатовых» теперь считает, что работу можно продолжить, так как он почувствовал поддержку изнутри. Также к нему есть доверие со стороны болельщиков.
При этом Хави понимает, что нужны изменения, над которыми уже ведётся работа. Тренер хотел бы видеть в «Барсе» полузащитников Гвидо Родригеса («Бетис») и Даниэля Ольмо («РБ Лейпциг»).
Также дополнительным поводом для изменения решения является возвращение на «Камп Ноу». Возможность дебютировать на новом стадионе в качестве тренера «Барсы» вместе с развивающейся командой является главным стимулом для испанца.