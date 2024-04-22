Хави может остаться на посту главного тренера «Барселоны»

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вчера, 14:54

может остаться в «Барселоне».

По информации источника, специалист рассматривает возможность пересмотреть своё решение об уходе из клуба по окончании сезона. Ему нужно будет встретиться с президентом , вице-президентом Рафой Юсте и спортивным директором , чтобы проанализировать ситуацию и понять, какой вариант будет наилучшим для всех.

Видя прогресс команды в последние несколько месяцев, наставник «сине-гранатовых» теперь считает, что работу можно продолжить, так как он почувствовал поддержку изнутри. Также к нему есть доверие со стороны болельщиков.

При этом Хави понимает, что нужны изменения, над которыми уже ведётся работа. Тренер хотел бы видеть в «Барсе» полузащитников («Бетис») и («РБ Лейпциг»).

Также дополнительным поводом для изменения решения является возвращение на «Камп Ноу». Возможность дебютировать на новом стадионе в качестве тренера «Барсы» вместе с развивающейся командой является главным стимулом для испанца.