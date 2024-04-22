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Хави может остаться на посту главного тренера «Барселоны»

вчера, 14:54

Хави может остаться в «Барселоне».

По информации источника, специалист рассматривает возможность пересмотреть своё решение об уходе из клуба по окончании сезона. Ему нужно будет встретиться с президентом Жоаном Лапортой, вице-президентом Рафой Юсте и спортивным директором Деку, чтобы проанализировать ситуацию и понять, какой вариант будет наилучшим для всех.

Видя прогресс команды в последние несколько месяцев, наставник «сине-гранатовых» теперь считает, что работу можно продолжить, так как он почувствовал поддержку изнутри. Также к нему есть доверие со стороны болельщиков.

При этом Хави понимает, что нужны изменения, над которыми уже ведётся работа. Тренер хотел бы видеть в «Барсе» полузащитников Гвидо Родригеса («Бетис») и Даниэля Ольмо («РБ Лейпциг»).

Также дополнительным поводом для изменения решения является возвращение на «Камп Ноу». Возможность дебютировать на новом стадионе в качестве тренера «Барсы» вместе с развивающейся командой является главным стимулом для испанца.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:38
А никто не говорил, что Аргентину засудили против Саудовской Аравии, не засчитали голы, потому что были чёткие линии, всё было видно.
В остальном что? Один левый пенальти против поляков был, и он его не забил. Все остальные чистые!
амурец
амурец ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 22:26
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:12
    Надоть его оставить, иначе скучно будет присутствовать на играх Барселоны...)
    Incredulous
    Incredulous ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 20:51
    Ну да, тот ЧМ многие запомнили. Там вас, фанатов Месси, судейство вполне устраивало))
    Randomjkee
    Randomjkee
    вчера в 20:40
    Пусть остается. В последнее время не все так плохо у него, как было в самом начале
    xajaks
    xajaks
    вчера в 20:26
    В первую очередь изменения нужны в собственном истеричном поведении...
    AgamagA_______
    AgamagA_______
    вчера в 20:16
    Хави уже успел выиграть чемпионат, он знает как работать с командой. При нём молодёжь прогрессирует, что очень хорошо для клуба. На данный момент Хави нужен. Смысла нет менять на нового человека.
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 20:11
    Главное не быть баластом для сборной.
    Но это не про Месси. Он выиграл со сборной абсолютно всё после того как остался.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:58
    Хави не нахавался. Там ещё Иньеста где-то есть, может ему попробовать дать наесться?
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 19:58
    Что за бабские расклады - любит, не любит...
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 18:55
    Сага про Мбаппу не даёт Хави покоя : Остаюсь, ухожу, остаюсь, ухожу .. Хе.. 😀
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:15
    Сага продолжается что ли? Или спецом все эти новости!
    Hamman
    Hamman
    вчера в 18:14
    Сам Хави не уйдёт! Все разговоры про уйду - не уйду это для того чтобы руководство и болельщики поуговаривали его остаться. План работает, уговоры остаться пошли, но Хави кровь из носу нужен хороший личный психолог...
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 17:49
    Ну да..
    Вчера судья решил поддержать Реал и обеспечить им победу) со своей задачей справился на ура
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    вчера в 17:41
    Крутой игрок был , но видно баламут еще тот
    дурман
    дурман
    вчера в 17:26
    Если не Клопп , то пусть Хави останется. Гвардиола к нам не поедет епт
    амурец
    амурец
    вчера в 17:14
    Какая разница кто будет тренером, без поддержки судей мы сейчас видим Барселону
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:12, ред.
    Пусть остаётся ...
    Вся Каталония и весь Мадрид за это....(и Париж)
    vjz9twse33rs
    vjz9twse33rs
    вчера в 17:09
    Как тренер он неплох, по идее по тренерски он победил Энрике, просто Араухо решил угарнуть над ним. Игроки тоже прогрессируют. Единственное надо над психикой поработать, более споконойнее относиться. В этом плане он на Моура похож, такой же истеричный
    Рой Макай
    Рой Макай
    вчера в 17:06
    Представляю тогда сколько всего он переломает на домашней арене и многих других стадионах Европы.
    112910415
    112910415
    вчера в 16:43
    пусть останется, мы привыкли !
    Capral
    Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:14
    Я думаю, нечто похожее мы скоро услышим и от руководства Баварии...)))
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 16:09
    Может Хави на эмоциях сказал что уйдет? Когда у команды игра не шла, бывает да же когда у Сити не идет игра , Шарлотан спокойно говорит что у команды спад , что лучшего результата не ждите , это опыт тренерский, а Хави начинающий и нету такого опыта , может на эмоциях ляпнуть, потом подумать а стоит ли уйти? Хави надо поработать над собой.
    fvyu42zwqdxh
    fvyu42zwqdxh
    вчера в 16:05
    Для Барселоны это самый дешевый вариант.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 16:03
    деньги будут, если продавать игроков, на которых есть спрос.
    или был спрос...примеру, френки де йонг.
    травма оказалась серьезной, до конца сезона вне игры.
    Incredulous
    Incredulous ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    вчера в 15:27
    А в Кубке Короля почему не тащат?
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 15:25
    Не бережёт себя Хави. И так нервы не к чёрту, а в следующем сезоне в Реал ещё и Мбаппе с Эндриком придут. Так можно и "сгореть" на работе.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:24
    А смысл? Всё равно судьи тащат Реал, что в ЛЧ, что в чемпе
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:22
    Фанаты Реала уговорили таки)...
    Incredulous
    Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 15:22, ред.
    Что-то мне это очень напоминает. А, вспомнил, был такой невысокий аргентинский паренёк, который то уходил со сборной, то не уходил. Никак, бедный, определиться не мог. Ходят слухи, что они даже в одной команде с Хави играли... Но это не точно.
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