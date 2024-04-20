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Касорла рассказал о доскональности Артеты к игре в футбол

сегодня, 16:52

Бывший полузащитник «Арсенала» Санти Касорла рассказал о внимании к каждой детали в игре главного тренера «канониров» Микеля Артеты:

Я думал, что с ним такое? Он ставил игры на паузу каждые 20 секунд. Матч уже давно завершён, а мы смотрим 20-ю минуту.

Касорла и Артета вместе играли в «Арсенале» с 2012 по 2016 годы.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 18:00, ред.
Стоит еще отметить, что завершив карьеру игрока в 2016 году, сразу же устроился ассистентом к Пепу в большой клуб, чтобы затем возглавить такой же большой клуб, времени на раскачку не было, переходных середняков не возглавлял, чтобы набить руку.
Чувак, быстро учится и схватывает на лету, это факт. Не путь Алонсо, но в разы посложнее. Артету лично я ценю выше его соотечественника. Арсенал на тот момент - кризисный клуб, давление высокое, фанаты рыдали, думаю, особо объяснять не надо. Он пока что единственный успешный тренер клуба после Венгера, от него никто не ожидал высоких результатов, но видя стремление и характер команды в борьбе за чемпионство, игроки его уважают, и как Артета готовится к матчам с топами и обыгрывает их - это говорит о многом. Артета топ-тренер, это железобетонный факт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:40
Гвардиола, Артета, Сампаоли, Почеттино, Эдуардо Бериццо.
Что их связывает?
Все они ученики Марсело Бьелсы.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 16:55
Может он просто тормознутый!
Гость
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