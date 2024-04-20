Касорла рассказал о доскональности Артеты к игре в футбол

Бывший полузащитник «Арсенала» Санти Касорла рассказал о внимании к каждой детали в игре главного тренера «канониров» Микеля Артеты:
Я думал, что с ним такое? Он ставил игры на паузу каждые 20 секунд. Матч уже давно завершён, а мы смотрим 20-ю минуту.
Касорла и Артета вместе играли в «Арсенале» с 2012 по 2016 годы.
Чувак, быстро учится и схватывает на лету, это факт. Не путь Алонсо, но в разы посложнее. Артету лично я ценю выше его соотечественника. Арсенал на тот момент - кризисный клуб, давление высокое, фанаты рыдали, думаю, особо объяснять не надо. Он пока что единственный успешный тренер клуба после Венгера, от него никто не ожидал высоких результатов, но видя стремление и характер команды в борьбе за чемпионство, игроки его уважают, и как Артета готовится к матчам с топами и обыгрывает их - это говорит о многом. Артета топ-тренер, это железобетонный факт
Чувак, быстро учится и схватывает на лету, это факт. Не путь Алонсо, но в разы посложнее. Артету лично я ценю выше его соотечественника. Арсенал на тот момент - кризисный клуб, давление высокое, фанаты рыдали, думаю, особо объяснять не надо. Он пока что единственный успешный тренер клуба после Венгера, от него никто не ожидал высоких результатов, но видя стремление и характер команды в борьбе за чемпионство, игроки его уважают, и как Артета готовится к матчам с топами и обыгрывает их - это говорит о многом. Артета топ-тренер, это железобетонный факт
Что их связывает?
Все они ученики Марсело Бьелсы.
Что их связывает?
Все они ученики Марсело Бьелсы.