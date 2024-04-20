Касорла рассказал о доскональности Артеты к игре в футбол

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сегодня, 16:52

Бывший полузащитник «Арсенала» рассказал о внимании к каждой детали в игре главного тренера «канониров» :

Я думал, что с ним такое? Он ставил игры на паузу каждые 20 секунд. Матч уже давно завершён, а мы смотрим 20-ю минуту.

Касорла и Артета вместе играли в «Арсенале» с 2012 по 2016 годы.