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Гендиректор «Пари НН»: «Мне не кажется, что Юран мыслями в „Спартаке“»

сегодня, 17:01

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о поражении команды от «Динамо» со счётом 1:4 в матче 25-го тура РПЛ.

Тренер после матча скажет, почему такой счёт. У нас не получилось сегодня. «Пари НН» пока находится в десятке, для нас важно, что команда не упала ниже десятого места. Мы принимаем спортивные и управленческие решения, чтобы остаться сильнейшим клубом. Трагичного ничего не происходит.

Юран мыслями в «Спартаке»? Мне так не кажется. Любой тренер хочет расти, а растёт он благодаря результатам в том месте, где работает. Сегодня результата не было — значит не было роста. То, что Юран перед матчем отказался общаться с журналистами, — его личная позиция, но я считаю, что всегда нужно общаться со всеми. Независимо от того, прав ты или нет, коммуникация — важный фактор.

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Все комментарии
hhancsut4rzd
hhancsut4rzd
сегодня в 18:37
С таким результатом Спартак противопоказан.
drug01
drug01
сегодня в 18:20
Какой Спартак, спуститесь на землю! Работать можно с любой командой! Не надо строить большие за облачные планы!
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 18:17
Из Химок его уволили, непонятно за что...
112910415
112910415
сегодня в 18:07
не надо придумывать
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:59
Ну а что тогда в "Химках" не сложилось?Про предыдущие команды не говорю.В каждом случае есть некие обстоятельства,но итог один....
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 17:54
Характер, да- сложный, но и сам Юран- человек непростой. В его работе есть тренерский стержень. Пока не хватает тренepской выучки, но это приходит со временем... А для того, чтобы расти и совершенствоваться- надо работать в командах более высокого уровня, чем Новгород. В противном случае, так и будет, каждый год бултыхаться внизу таблицы, выслушивать упреки от руководства и деградировать как тренер.
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:42
Может и так,но его сложный характер нивелирует все остальные возможные достоинства.Если не изменит стиль общения(каким бы правым себя не считает),так и останется в истории футбола временщиком,не задерживающемся надолго ни в одной команде.Ему вредят воспоминания о удачной карьере в качестве футболиста.
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 17:31
Дело в том, что Юрану неинтересн вариант с Новгородом. Он элементарно тупеет в этой команде и точно не растет. Даже в Химках, он смотрелся интереснее, если вспомнить, его достаточно качественный финал с Зенитом. Но возможно, Серега уже перерос Новгород и хочет новый, более громкий вызов. Конечно, это не значит обязательно Спартак, вероятно- это большая ответственность. Хотя, после Абаскаля, об ответственности говорить- даже неприлично... Я знаю Юрана, как человека ответственного, но повторяю еще раз- в Новгороде, он себя загубит, окончательно.
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:23
Но тогда претензии к тому,кто инициировал вопрос,нуждающийся в путаном ответе,который можно было прервать непарламентским "Не несите чушь".Ибо "Спартак" и так жертва экспериментов иноземных гостей,так зачем же рисковать своим скользким положением,приглашая человека,который "не растёт"? И неважно,по каким причинам.Второй вариант-кабанчики рискнуть надумали,и Мелик-оглы знает это.
Интерес
Интерес
сегодня в 17:18
Конечно,ибо его там никто не ждёт,а молва не является членом Совета директоров москвичей.
Capral
Capral
сегодня в 17:12
Глупое интервью. Если тренер терпит поражение- значит нет роста? А что, все и всегда застрахованы от поражений и не растут? У Юрана, состав, даже не середняка, а аутсайдера, в то время, как у соперника- сильнейшая средняя линия и состав, в целом сильней. А вот вопросы к начальству имеются: если требуете от тренера отдачи- подумайте об укреплении команды, помогите тренеру. Юран- не гений, работает с теми, кто есть. Самое простое и отвратительное вешать на тренера все проблемы. Пусть скажут спасибо Юрану, что с этим набором игроков еще не вылетел.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:08, ред.
По моему никто его не приглашал в Спартак.
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