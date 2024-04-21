Гендиректор «Пари НН»: «Мне не кажется, что Юран мыслями в „Спартаке“»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о поражении команды от «Динамо» со счётом 1:4 в матче 25-го тура РПЛ .

Тренер после матча скажет, почему такой счёт. У нас не получилось сегодня. «Пари НН» пока находится в десятке, для нас важно, что команда не упала ниже десятого места. Мы принимаем спортивные и управленческие решения, чтобы остаться сильнейшим клубом. Трагичного ничего не происходит.

Юран мыслями в «Спартаке»? Мне так не кажется. Любой тренер хочет расти, а растёт он благодаря результатам в том месте, где работает. Сегодня результата не было — значит не было роста. То, что Юран перед матчем отказался общаться с журналистами, — его личная позиция, но я считаю, что всегда нужно общаться со всеми. Независимо от того, прав ты или нет, коммуникация — важный фактор.