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Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг выбыл из-за травмы

вчера, 15:59

У полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга диагностировано растяжение связок правой лодыжки.

Игрок получил травму в матче 32-го тура Ла Лиги с «Реалом». Он был вынужден покинуть поле в конце первого тайма встречи.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 14:57
центр защиты хороший выбор из ван Дейк, де Лигт и Микки из лондонских Шпор.
есть Аке из МанСити.
крайние зщк - Фримпонг из Байер и Матсен из Дортмунда.
за ПСВ играет отличный опорник.
и шикарная атакующая группа.
все вводные, чтобы сборная хорошо выступила на евро.
вместе с французами должны выйти из группы...чего не сможет промес в оаэ
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:46
Здоровья!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:36
Может и Евро пропустить
112910415
112910415
вчера в 16:34
неприятности ходят косяками ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:32
Не знаю насчёт скорейшего возвращения, прогнозируют почти полтора месяца и по сумме получится, что он 140 дней в этом сезоне пропустит уже только из-за травмы лодыжки (это уже третья). С басками он подпрыгнул и приземлился неудачно, теперь его по касательной после удара случайно Феде задел.

Да и без травм два полезных действия за 20 матчей... Повезёт "Барселоне", если его смогут продать, думаю.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:31, ред.
Будет полная ж, если Евро пропустит. У сборной Нидерландов кипера считайте нет, оборонцев полно толковых, но особой сыгранности в защите я не вижу, в центре поля один Купмейнерс будет отдуваться, в атаке вся надежда на Симонса, ну и бонусом Физруман у руля. Больших перспектив к сожалению не вижу.
3ton
3ton
вчера в 16:15
Здоровья
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:04
здоровья и скорейшего возвращения.
edmgxcwvfh2u
edmgxcwvfh2u
вчера в 16:04
Отпуск начался вне плана гораздо раньше.
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