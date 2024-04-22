Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг выбыл из-за травмы

У полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга диагностировано растяжение связок правой лодыжки.
Игрок получил травму в матче 32-го тура Ла Лиги с «Реалом». Он был вынужден покинуть поле в конце первого тайма встречи.
У полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга диагностировано растяжение связок правой лодыжки.
Игрок получил травму в матче 32-го тура Ла Лиги с «Реалом». Он был вынужден покинуть поле в конце первого тайма встречи.
Да и без травм два полезных действия за 20 матчей... Повезёт "Барселоне", если его смогут продать, думаю.
Да и без травм два полезных действия за 20 матчей... Повезёт "Барселоне", если его смогут продать, думаю.