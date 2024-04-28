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«Спартак» обыграл «Локомотив» в дерби

вчера, 18:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Спартак» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» в матче 26-го тура РПЛ со счётом 3:2.

За «красно-белых» забили Тео Бонгонда (44’), Хесус Медина (56’) и Даниил Хлусевич (67’).

За команду гостей голами отличись Тимур Сулейманов (51’) и Владислав Сарвели (71’).

По итогу матча «Спартак» поднимается на 4-е место, а «Локомотив» опускается на 5-е.

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Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 01:10
Это была борьба нанайских мальчиков, но не футбол.
В соревновании кто больше накосячит в упорной борьбе победили "железнодорожники".
Кстати, в Спартаке один только Умяров столько обрезов соорудил, что мама не горюй! Для него это обычное дело, но я сейчас не о том.
Самое смешное в этой истории то, что Локо ошибками этого альтернативно одаренного чудика ни разу не воспользовался!
По итогам этого матча у меня остался всего один вопрос: уже пора переименовать Локомотив в Локомотивив, или надо дождаться конца сезона?
амурец
амурец
вчера в 22:27
Жаль, хотелось победы Локо, есть над чем подумать
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:12
Всех наших с победой ! Но когда увидел стартовый состав ,то чуть инфаркт не хватил ! В составе не было : Зиньковского , Тео , Хлусевича , Денисова , Пруцева , Кристофера , Бабича . Так и захотелось заорать : С..ки , верните Абаскаля !!!!! Короче , Слишкович напугал не по-детски ,своим выбором !
NYJ
NYJ
вчера в 21:52
Мне ближе "Локомотив проиграл Спартаку", второй гол кб, где была защита? В первом тайме почему не довели хотя бы до одного гола все атаки, и прессинг был ведь, и полный контроль в отрезках. Третий гол, отсутствие всякой игровой дисциплины. В общем очень сырой Локомотив, вроде бы и играют, но ни азарта, ни самоотдачи у некоторых игроков, как то сумбурно, генеральной линии нет совсем.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:03
Поздравляю старожила болельщика СпаМа с победой. Внук был на стадике, а я с пивасом просто смотрел матч. СпаМ победил по делу.
Будь здрав Дружище Олег.
cyrpa5ssz2dv
cyrpa5ssz2dv
вчера в 20:53
Спартак с победой!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 20:14
Ещё не вечер и Спартачок залабает футбольный, весенний музон!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:13
С Победой нас всех Спартаковцев...!...А так игра больше на ничью тянула...но победил наверное тот , кто больше этого хотел
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:09
Весенний спартаковский каток в деле ! Вопрос - докуда докатится ?
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 19:42
Где бронза Локомотива...)))? Хе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:32
Спартачей с победой!
ЛОКО спасибо за красивую игру, на второе полугодие выпишу газету "Гудок",
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:12
Уговорил.
rvw6342x2w6v
rvw6342x2w6v
вчера в 19:10
Когда комментатор назвал спартак главной командой страны, то даже Ловчев поперхнулся.
lotsman
lotsman
вчера в 19:10
Ну вот, и без Джикии справились. А Локомотив поздно встрепенулся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:07
Спартак с Победой !!
Прям ожили...как обезАбаскалились....)))

Локо какой то совсем по весне ленивый.....
10 официальных игр - 2-е победы....

Спартак тур за туром поднимается на ступень в таблице....
Так продолжит - за медали зацепится...
Удачи !!
n5d9kkzq792m
n5d9kkzq792m
вчера в 19:02
Ясно кто в Москве хозяин!
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:02
Если бы Спартак еще и стандарты реализовал был бы неприличный счёт)...
ТерSpark
ТерSpark ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:01
Да ты прав ,надеюсь и дальше Спартак будет радовать игрой
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:54
Стандарты были и у Спартака, однако ....?
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:50
всех КБ с победой! бодрое дерби увидели после тусклого по событиям в четверг против цска, сегодня Слишкович применил ротацию в составе перед игрой в кубке против динамо ( и это может принести результат судя по стартовому составу бело - голубых против зенита, Личка выставил стартовый состав динамо из основных футболистов клуба и в таком темпе игр где матчи идут один за одним на третий день свежесть и физическая форма может быть решающим фактором во втором тайме кубкового дерби) без Бабича и Дуарте на втором этаже в свой штрафной мы снова увидели "старый - добрый" пожар, пропустив оба мяча от локомотива с угловых. Умяров снова ошибался в простых ситуациях как и Литвинов в первом тайме ( Руслан хорошо сыгрыл во втором тайме, сделал блестящую голевую передачу на Медину. в конце встречи правда снова обрезал...) у Бангонды и Медины как - будто сняли гири с ног, Хесус так вообще выглядит сейчас незаменимым в составе Спартака ( огульная критика и смена главного тренера положительно повлияла на Медину) Хлусевич заметно прибавил, а вот Рябчуку не хватает физики и из - за этого концентрации на весь матч, молдованин пригодится нам на следующий сезон и будет полезен как минимум для ротации и для выхода на замену на 30- 35 минут во втором тайме. у Соболева видны проблемы с техникой, мяч Сашу просто не слушает и всё время отскакивает от него как от стенки. Витя Мозес игрок настроения, когда он выходит на футбольное поле есть огромный риск, что нигериец просто не попадёт в игру и будет - 1 для команды. летом с Мозесом будем прощаться, у Вити есть шанс побороться за кубок России. ждём дерби с динамо
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:46
Ну как не было?)...Локо забил 2 гола со стандартов, Спартак забил 2 гола с игры...
Сп62
Сп62
вчера в 18:44, ред.
Преимущества Спартака на безоговорочную победу не было. Игра была эмоционльная и с переменным успехом. Больше повезло Спартаку. Концепцию Слишковича пока рассмотреть трудно, но от его ротаций состава становится страшно. Хотелось бы увидеть более стабильный состав с заменами в ходе матча по необходимости. Победа радует, будем ждать удовлетворения от игры.
Capral
Capral ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 18:44
Ни он один запорол. Таких моментов у КБ было дофига и больше. Но главное, что эти моменты появляются...
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 18:42
Соболев такой момент запорол,что я выпил бутылку валидола. Спартак с победой. Всех с Вербным Воскресеньем!!!!! Всех красно белых ещё раз с победой!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:42
Спартак и его болельщиков с Победой !!!
Capral
Capral ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 18:37
Приятное впечатление прозводит Спартак. Уже нет, тех, катастрофических провалов в центре поля и своей штрафной. Команда, стала более организованной, системной- а это очень важно. Конечно, пока еще рано говорить, делать далекоидущие выводы, но определенное, позитивное впечатление уже складывается...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:37
Как не пыжится Спартак третье место ну никак. Будет им деревянная медаль с почётным 4 местом
Attaccante_55
Attaccante_55
вчера в 18:32, ред.
Найдётся уже тренер, который скажет Соболю, что он зае... со своими бесполезными финтами и дриблингом, постоянные потери.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:32
прозевал дерби, открываю соккер, смотрю счёт - вот это да )
Capral
Capral
вчера в 18:27
Браво, Спартак, браво!!!
Временами, игра Спартака напомнила мне Славные и незабываемые годы К.И.Бескова в Спартаке!!!!!!! Тот же короткий пас, забегания, стеночки!!! Просто дежавю какое-то... Сам, Бесков ,всегда повторял: "Центр поля, мы проходим- только коротким пасом"!!! Очень понравилась организация игры Спартака, как в центре поля, так и в своей штрафной!!! Одно не понятно- почему не играл Бабич, а Соболь вышел только в конце игры?!

Было видно, как провисает опорка КБ, из которой, раз за разом Локо создавал угрозы, а Бабич- всё не появлялся... Вот этого я не понимаю. Чернов- красавец, как грамотно страховал центр штрафной!!! Думаю, если Бабич и Чернов сыграются- получится неотразимая центр., защита!!! В атаке КБ, явно не хватало Соболя, который, всегда стягивает на себя нескольких соперников. Вобщем и целом, постепенно, у Спартака вырисовывается стиль, лицо. Видно, что новый тренер пытается поставить Спартаку- содержательный, фундаментальный футбол. Игра Спартака приобретает систему...

Про Локо, особо говорить нечего, Самого опасного игрока Локо, Пиняева, тренер заменил. Он, сам то, понял, что он натворил?! У Лoко нет рисунка игры, играют от печки, хотя состав у команды- более чем приличный. Ну и второй гол в ворота Спартака, мне показался офсайдным.

Вобщем, Спартак с победой!!!
Гость
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