«Спартак» обыграл «Локомотив» в дерби

«Спартак» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» в матче 26-го тура РПЛ со счётом 3:2.
За «красно-белых» забили Тео Бонгонда (44’), Хесус Медина (56’) и Даниил Хлусевич (67’).
За команду гостей голами отличись Тимур Сулейманов (51’) и Владислав Сарвели (71’).
По итогу матча «Спартак» поднимается на 4-е место, а «Локомотив» опускается на 5-е.
Я считаю, что результат по игре. Локо конечно не наиграл на ничью, хотя комментаторы Матч ТВ так нахваливали Паровоз, мол эта команда вторых таймов А что они показали во втором тайме? Да по сути ничего острого после их второго мяча не создали, зато рисковали пропустить еще, но Спартак их простил
P.S. Заметил одну интересную вещь. Знаете как легчайше фармить лайки здесь? Просто пишите коммент про Спартак))
Я считаю, что результат по игре. Локо конечно не наиграл на ничью, хотя комментаторы Матч ТВ так нахваливали Паровоз, мол эта команда вторых таймов А что они показали во втором тайме? Да по сути ничего острого после их второго мяча не создали, зато рисковали пропустить еще, но Спартак их простил
P.S. Заметил одну интересную вещь. Знаете как легчайше фармить лайки здесь? Просто пишите коммент про Спартак))