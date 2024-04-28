«Спартак» обыграл «Локомотив» в дерби

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вчера, 18:12

«Спартак» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» в матче 26-го тура РПЛ со счётом 3:2.

За «красно-белых» забили (44’), (56’) и (67’).

За команду гостей голами отличись (51’) и (71’).

По итогу матча «Спартак» поднимается на 4-е место, а «Локомотив» опускается на 5-е.