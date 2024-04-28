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«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» на выезде

вчера, 18:02
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» одержал выездную победу над «Тоттенхэмом» в матче 35-го тура АПЛ со счётом 3:2.

За «шпор» отличились Кристиан Ромеро (64’) и Сон Хын-Мин (87’).

В составе «канониров» голы на свой счёт записали Букайо Сака (27’) и Кай Хаверц (38’). Автоголом отметился Пьер-Эмиль Хейбьерг (15’).

По итогу матча «Арсенал» сохраняет первое место, а «Тоттенхэм» остаётся на четвёртом.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:37
лучше покупать, чем Кая переставит.
из Болоньи Зиркзее подошел бы Арсеналу на 100%.
Артета обязан добиться от клуба топового трансфера в летом.
A.S.A
A.S.A ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:50
Боюсь,что не дождемся. Ходят слухи(не знаю на сколько достоверны они) что вроде как Артета будет (хочет) использовать Кая на позиции девятки....
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:39
еще центрфорвард.
dеigandre
dеigandre ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 22:24
В футбольных школах еще детей учат, что защитнику в такой ситуации надо выносить мяч в аут. Кого угодно можешь винить, но в голе Баварии виноват только Габи
aNOOBis
aNOOBis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:06
На вскидку, Райя в первом матче с Баварией своим выходом подставил Габриэла, ему некому было отдать, и он обрезался. Гнабри сравнял счёт🤷🏽
aNOOBis
aNOOBis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:58
Моё мнение: Рамсдейл без тревоги за свой статус лучше чем Райя
Madrik
Madrik
вчера в 21:13
Важная победа
Ron09
Ron09 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:04
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:00
    С победой в NLD нас, пушкари! Важные три очка и мы всё еще в чемпионской гонке!
    По игре скажу так.....если во многих матчах Арсенал просто уничтожал соперников и не давал им ничего внятного создать у своих ворот, то сегодня шпоры заслуживают отдельной похвалы. Могли еще и в первом тайме вернуть интригу в матче, но нам повезло, вот Райя решил вернуть интригу, и своим привозом вернул тоттенхэм в игру....
    Нужна глубина состава и думаю Артета,Эду и Ко уже определили игроков, над трансферами которых будут работать. Очень нужен конкурент Сака
    Loki Sigurd
    Loki Sigurd
    вчера в 19:43
    Вперед Арсенал, смелее!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 19:25
    в матче с Ньюкаслом 1-0. минус 3 балла.
    матч с челси - тогда Мудрик закинул мяч за спину с фланга. (2:2) минус 2 балла.
    еще матч с Лутоном. Райя пошел на перехват мяча и неуклюже промахнулся.
    хорошо, что Деклан спас на 97 мин забил победный гол (3:2)
    сегодня чуть было не слил матч с шпорами.
    после Леманна ни одного стабильного вратаря у Арсенала не было.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 19:17
    Одобряяяяямсссс) Только "За"!)
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 8re47y568td9 (раскрыть)
    вчера в 19:13
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      вчера в 19:11
      Для разнообразия и подтверждения статуса конкурентной лиги, хочется чемпионство Арсенала. Они как и тот чемпионский Ливерпуль, заслужили трудом и потом Титул АПЛ. Удачи им в оставшихся играх, и скромненько осечки МС.
      8re47y568td9
      8re47y568td9
      вчера в 19:10
        aNOOBis
        aNOOBis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
        вчера в 18:59
        Точной статистики у меня нет, но мне кажется, что больше
        aNOOBis
        aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
        вчера в 18:58
        Ты не видишь, что счёт 0:3 остужал шпор и они играли, повесив голову, а потом чудо-вратарь дал им надежду и начался валидол...
        Хотя, Саке нужен дублёр, но сильный правый нападающий не пойдет играть в его тени, вытеснить воспитанника из основы почти нереально
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ aNOOBis (раскрыть)
        вчера в 18:58
        если не ошибаюсь, это его 3 ляп
        aNOOBis
        aNOOBis
        вчера в 18:54
        Результат, конечно, не может не радовать, но какой же Райя лошпед
        Митя Митин
        Митя Митин
        вчера в 18:51
        Арсенал кажется станет чемпионом, заслужили !
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответ Тристан (раскрыть)
        вчера в 18:40
        Это стиль Доминатора) По мне это главная его ошибка) Хорошо, что победа.
        Не Эго Ист
        Не Эго Ист
        вчера в 18:34
        Арсенал не сдаётся.. Это похвально.. Но, возможно, поздно..
        ars14
        ars14
        вчера в 18:26
        Арсенал с победой! Верю что канониры возьмут максимум очков в последних матчах, но не верю в ошибку МС)
        ars14
        ars14 ответ azkan (раскрыть)
        вчера в 18:23
        Если бы не начудил Райя никакой интриги не было б))
        azkan
        azkan
        вчера в 18:12
        Будь немного удачливее шпоры потеряли бы очки канониры.
        А так интрига еще держится за чемпионство.
        По игре шпоры даже когда летели в три мяча, не опускали руки и шли вперед.
        А вот Арсенал, как то все тяжелее начали играть, исчезла легкость.
        Может и с заменами перемудрил Артета. Но это усталость может аукнутся в следующих матчах. Ротация должна быть.
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        вчера в 18:11
        это было мощно.
        о чем думал Давил Райя и что он хотел?
        может посчитал, мало эмоций в дерби, надо перца.
        и добавил Carolina Reaper.
        с победой, пушкари. Гвардиола доволен.
        Yamata no Orochi
        Yamata no Orochi ответ Тристан (раскрыть)
        вчера в 18:08
        Вы правы.
        Тристан
        Тристан ответ Master Shake (раскрыть)
        вчера в 18:06
        К сожалению, не все зависит от этих 3 игр, ждем осечки МС.
        Master Shake
        Master Shake
        вчера в 18:05
        До чемпионства осталось 3 легчайших матча
        Тристан
        Тристан
        вчера в 18:05
        Я один вижу, что с заменами тупит Артета? Смысл держать выдохшихся игроков, особенно Сака и Хавертца, на поле? Валидольная победа!
        Гость
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