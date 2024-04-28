«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» на выезде

«Арсенал» одержал выездную победу над «Тоттенхэмом» в матче 35-го тура АПЛ со счётом 3:2.
За «шпор» отличились Кристиан Ромеро (64’) и Сон Хын-Мин (87’).
В составе «канониров» голы на свой счёт записали Букайо Сака (27’) и Кай Хаверц (38’). Автоголом отметился Пьер-Эмиль Хейбьерг (15’).
По итогу матча «Арсенал» сохраняет первое место, а «Тоттенхэм» остаётся на четвёртом.
По игре скажу так.....если во многих матчах Арсенал просто уничтожал соперников и не давал им ничего внятного создать у своих ворот, то сегодня шпоры заслуживают отдельной похвалы. Могли еще и в первом тайме вернуть интригу в матче, но нам повезло, вот Райя решил вернуть интригу, и своим привозом вернул тоттенхэм в игру....
Нужна глубина состава и думаю Артета,Эду и Ко уже определили игроков, над трансферами которых будут работать. Очень нужен конкурент Сака
По игре скажу так.....если во многих матчах Арсенал просто уничтожал соперников и не давал им ничего внятного создать у своих ворот, то сегодня шпоры заслуживают отдельной похвалы. Могли еще и в первом тайме вернуть интригу в матче, но нам повезло, вот Райя решил вернуть интригу, и своим привозом вернул тоттенхэм в игру....
Нужна глубина состава и думаю Артета,Эду и Ко уже определили игроков, над трансферами которых будут работать. Очень нужен конкурент Сака