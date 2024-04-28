«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» на выезде

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вчера, 18:02

«Арсенал» одержал выездную победу над «Тоттенхэмом» в матче 35-го тура АПЛ со счётом 3:2.

За «шпор» отличились (64’) и (87’).

В составе «канониров» голы на свой счёт записали (27’) и (38’). Автоголом отметился (15’).

По итогу матча «Арсенал» сохраняет первое место, а «Тоттенхэм» остаётся на четвёртом.