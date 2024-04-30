«Бавария» и «Реал» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

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30 апреля 2024, 23:51

«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2).

На 24-й минуте Винисиус Жуниор вывел мадридскую команду вперёд. Лерой Сане на 53-й сравнял счёт. Харри Кейн на 57-й забил 2-й мяч мюнхенцев, реализовав пенальти. На 83-й гости отыгрались — точным ударом с одиннадцатиметровой отметки отличился Жуниор.

Ответная встреча пройдёт 8 мая в Испании.