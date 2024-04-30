Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2023/2024

«Бавария» и «Реал» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

30 апреля 2024, 23:51
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2).

На 24-й минуте Винисиус Жуниор вывел мадридскую команду вперёд. Лерой Сане на 53-й сравнял счёт. Харри Кейн на 57-й забил 2-й мяч мюнхенцев, реализовав пенальти. На 83-й гости отыгрались — точным ударом с одиннадцатиметровой отметки отличился Жуниор.

Ответная встреча пройдёт 8 мая в Испании.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Альянц Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Бавария» в соцсети «X»
«Боруссия» обыграла ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Вчера, 23:56
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка Короля
Вчера, 23:04
«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
Вчера, 20:03
Две передачи Малкома помогли «Аль-Хилялю» выйти в финал Кубка короля
30 апреля
«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 33-го тура Ла Лиги
30 апреля
«Ростов» обыграл «Оренбург» дома
29 апреля
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:22
Гнать этого Кима из Баварии срочно, какой глупец его подписывал.
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:47
Вообще скучно посмотреть на игру Реала. Закрыть все на своём поле
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 14:09
Не понимаю восторга от игры,пол матча ходили пешком, перекатывая мяч
Capral
Capral ответ Кьянти (раскрыть)
вчера в 10:46, ред.
Хорошо, договорились!
Дело в том, что кореец не только не умеет читать соперника, но и в отборе слаб.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:44
Вас с Праздником!!! Весна идёт, весне дорога!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:39, ред.
Да что ж вам везде подвох и провокации мерещатся ??)))

С Праздником Весны и Труда !!!!
С Первомаем !!!
Кьянти
Кьянти ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:29
Ну отчасти соглашусь, но, и это на мой взгляд ключевое, в том то и фишка, что игроки Реала строили свою атаку таким образом, что защитник ожидал от них чего угодно, но только не самого простого. А Модрич оценив и почувствовал ситуацию принял самое банальное решение, которое и оказалось неожиданным. Я не то что даже тебе противоречу, просто оцениваю ситуацию не как ляп защитника, а как класс игроков атаки.
Да и потом, раз уж ты играл, то понимаешь, что динамика на поле, это не то, что смотреть со стороны)))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:09, ред.
Надеюсь, определение "уважаемый", Вами было сказано без сарказма и иронии...
112910415
112910415
вчера в 09:57
Бавария крута, однако ! )
Capral
Capral ответ Кьянти (раскрыть)
вчера в 09:49
Примитивный в том плане, что защитник не увидел, как Вини стартовал и не прочитал заброс от Модрича, хотя всё было очевидно.
112910415
112910415
вчера в 09:20
огненный футбол !
Маг_тм
Маг_тм ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 09:06
Какой еще автобус? Вчера обе команды отыграли практически одинаково, Как Реал защищался низким блоком, также и Бавария играла при атаке соперников. Игра в целом была осторожная у обоих команд.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 08:35
Слишком много суеты у корейца . Видно , что пытается выполнить установку , но очень нервничает . А на таком уровне это непозволительно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:20
Матч неплох...всё быстренько...красиво...чувствуется класс и выучка игроков....
Впрочем и Бавария показала что соперник ей по зубам....и Реал уехал с неплохим для гостевого матча результатом...
Не буду вдаваться в тактико-составо-стратегические характеристики команд - тут и так много мега-экспертов разложившие всё по полочкам.....но всё же предпочтение в итоговом результате отдам Мадриду...не из-за счёта первого матча...не исходя из укомплектованности команд и не из-за того ччто Реал будет играть дома....просто как уже сказал здесь один очень уважаемый пользователь у Реала в большей степени проявлен "скрытый резерв"....хотя и он не безграничен..))).....4 последние игры Мадрида в ЛЧ - 4 ничьи.....но он всё равно добивается своего....
Одно можно сказать точно - через неделю...8 мая....в Мадриде будет жарко....и очень интересно....
3ton
3ton ответ nn37a9df8wxa (раскрыть)
вчера в 08:10
Какая польза клубам от этой ничьи ?
Товарняк сыграли
А мог кто-то травму получить на ровном месте
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 07:58
Спартак красный, Бавария красная)))может пройти
Dauletbek
Dauletbek ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 07:54
Реал играет миланский стиль от обороны...
Dauletbek
Dauletbek ответ nn37a9df8wxa (раскрыть)
вчера в 07:52
Да, так как хоть 2-2 или 3-3 никому преимущества не даёт. А зрители и телезрители увидят голы
112910415
112910415
вчера в 07:50
выдающийся матч !
Бавария была на высоте !
а Реал отложил главное на ответку !
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 07:50
Бавария конечно не та к которой привыкли, и чемпионат проиграли досрочно. Но Тухель может удивит в Мадриде. Только "Джумонга" надо убрать со старта, а однофамильца Мюллера из гестапо лучше во втором тайме, как свяжую силу выпускать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 07:44
Хорошая была игра,Бавария все таки упустила победу,трудно будет в Мадриде.
nn37a9df8wxa
nn37a9df8wxa
вчера в 07:18
Такой счёт гораздо лучше, чем унылые 0-0.
Кьянти
Кьянти ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 07:17
Игроки Баварии не сильнее, я тоже играл м детства, занимался в школе, в спец училище(ЗИЛа) московского Торпедо на предпррсмотр для поступления приглашался в далеком 82-м сейчас тоже нет,нет играю.
Так вот то, о чем ты говоришь, о якобы преимуществе Баварии, это всего лишь то, что Реал играл с запасом. И это было очевидно.
Кьянти
Кьянти ответ Capral (раскрыть)
вчера в 06:48, ред.
Что значит примитивный заброс???
Да, это был простой, базовый так сказать, приём из серии 1 класс, 2 четверть, но исполнение этого простого манёвра отдающим и принимающим игроками было на самом высочайшем уровне. Это и есть настоящее искусство, когда, самое простое кладет тебя на лопатки.
Как говорил мой тренер, футбол в принципе игра простая, получил, отдал, открылся)))
Валерыч
Валерыч
вчера в 06:13
Футбол очень высокого уровня показали команды,
каждая из которых достойна финала ЛЧ.
Roger Young
Roger Young
вчера в 05:57
Все решится во второй встрече, но чувствую она останется за Реалом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ rain07 (раскрыть)
вчера в 03:46
интересный приз
allemz
allemz ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 02:11, ред.
Как так, ужс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rain07
rain07
вчера в 02:10
Винни))
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 02:08
Я помню, как о нем тепло отзывались немецкие журналисты, во время его работы в ПСЖ. Видел его игры, и главное, что мне в нем нравится, он- всячески старается избавиться от примитивного немецкого силового прямолинейного футбола. В отличие от того же Клоппа, с его примитивным прессингом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 