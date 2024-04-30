«Бавария» и «Реал» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2).
На 24-й минуте Винисиус Жуниор вывел мадридскую команду вперёд. Лерой Сане на 53-й сравнял счёт. Харри Кейн на 57-й забил 2-й мяч мюнхенцев, реализовав пенальти. На 83-й гости отыгрались — точным ударом с одиннадцатиметровой отметки отличился Жуниор.
Ответная встреча пройдёт 8 мая в Испании.
Тот случай, когда разочарование только от того, что матч закончился, на такое хотелось бы смотреть хотя бы 180 минут )
Все играли с ошибками, но от этого смотрелась игра только эмоциональнее. Субъективно, сложилось впечатление, что Бавария очень старалась, а Реал знал, что есть ответный домашний матч. Что логично.
С нетерпением ждём ответного матча. Обе команды достойны финала. Футболисты очень высокого класса.
Тот случай, когда разочарование только от того, что матч закончился, на такое хотелось бы смотреть хотя бы 180 минут )
Все играли с ошибками, но от этого смотрелась игра только эмоциональнее. Субъективно, сложилось впечатление, что Бавария очень старалась, а Реал знал, что есть ответный домашний матч. Что логично.
С нетерпением ждём ответного матча. Обе команды достойны финала. Футболисты очень высокого класса.
Кейн конечно сильный игрок, могущий и завершить атаку и разогнать её, но ,он быстро устает, особенно по такой игре. Баварии нужен- молодой ,острый центр., нападающий. Моменты у Баварии были во 2-м тайме, но не использовали. Вторая половина прошла с преимуществом хозяев, но реальных дивидентов это не принесло. Ну и конечно, на протяжении всей игры- чувствовался скрытый резерв Реала, чего нет у Баварии. Один только прутконогий Вини- стоит половины состава Баварии. Вобщем- ничья, которая оставляет шансы в ответвке и тем и другим, но, с небольшим преимуществом Реала, дома.
Кейн конечно сильный игрок, могущий и завершить атаку и разогнать её, но ,он быстро устает, особенно по такой игре. Баварии нужен- молодой ,острый центр., нападающий. Моменты у Баварии были во 2-м тайме, но не использовали. Вторая половина прошла с преимуществом хозяев, но реальных дивидентов это не принесло. Ну и конечно, на протяжении всей игры- чувствовался скрытый резерв Реала, чего нет у Баварии. Один только прутконогий Вини- стоит половины состава Баварии. Вобщем- ничья, которая оставляет шансы в ответвке и тем и другим, но, с небольшим преимуществом Реала, дома.