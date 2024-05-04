Генеральный директор «Пари НН»: «Ещё в августе Илич был в нашем списке»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что новый главный тренер нижегородцев давно был в списке потенциальных наставников команды.

В вопросе с Сашей сошлись звёзды. Как только мы начали анализировать ландшафт в футболе, первый раз заочно познакомились с ним 23 августа 2023 года. Нам нужен был шорт‑лист, если что‑то произойдёт с тренерским штабом. Ещё в августе Саша был в нашем списке. Мы показывали хорошие результаты и выкладки нашей аналитики лежали на столе и ждали своего часа. Мы провели серию переговоров, обсудили планы, ответственность и подписали сегодня контракт. Знакомы были заочно давно.

Ранее Мелик-Гусейнов сообщил о сроке контракта Илича.

Сегодня мы объявляем, что в клуб приходит новый главный тренер. Он приходит со своей командой, она вольётся в тот тренерский штаб, который есть. В такой синергии мы начинаем работу в этом сезоне. С прицелом на то, что эта работа продлится в следующем сезоне. Контракт на полтора года, до конца следующего сезона. Первая часть — до конца этого. Вторая — до конца следующего. Опыт и харизма Саши теперь тут. Мы поднимем планку нижегородского футбола. Саша уже погружён во все наши стратегические ожидания. С сегодняшнего дня он приступит к тренировкам и будет представлен команде.

Вместе с Сергеем Николаевичем (Юраном) ушли три тренера, которые составляли костяк. Клуб не может быть оголённым, при любой такой ситуации у нас есть сотрудники, которые ротируются: тренер по физподготовке, исполняющий обязанности и тренер по вратарям. Саша Илич заходит в клуб со своим штабом. Ситуация на данный момент такая, это нормальная практика для всех топ‑клубов России.