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Генеральный директор «Пари НН»: «Ещё в августе Илич был в нашем списке»

вчера, 12:23

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что новый главный тренер нижегородцев Саша Илич давно был в списке потенциальных наставников команды.

В вопросе с Сашей сошлись звёзды. Как только мы начали анализировать ландшафт в футболе, первый раз заочно познакомились с ним 23 августа 2023 года. Нам нужен был шорт‑лист, если что‑то произойдёт с тренерским штабом. Ещё в августе Саша был в нашем списке. Мы показывали хорошие результаты и выкладки нашей аналитики лежали на столе и ждали своего часа. Мы провели серию переговоров, обсудили планы, ответственность и подписали сегодня контракт. Знакомы были заочно давно.

Ранее Мелик-Гусейнов сообщил о сроке контракта Илича.

Сегодня мы объявляем, что в клуб приходит новый главный тренер. Он приходит со своей командой, она вольётся в тот тренерский штаб, который есть. В такой синергии мы начинаем работу в этом сезоне. С прицелом на то, что эта работа продлится в следующем сезоне. Контракт на полтора года, до конца следующего сезона. Первая часть — до конца этого. Вторая — до конца следующего. Опыт и харизма Саши теперь тут. Мы поднимем планку нижегородского футбола. Саша уже погружён во все наши стратегические ожидания. С сегодняшнего дня он приступит к тренировкам и будет представлен команде.

Вместе с Сергеем Николаевичем (Юраном) ушли три тренера, которые составляли костяк. Клуб не может быть оголённым, при любой такой ситуации у нас есть сотрудники, которые ротируются: тренер по физподготовке, исполняющий обязанности и тренер по вратарям. Саша Илич заходит в клуб со своим штабом. Ситуация на данный момент такая, это нормальная практика для всех топ‑клубов России.

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НН  Илич Саша
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ nx2sxyw5dhug (раскрыть)
сегодня в 00:05
- И причём надумали это 8 месяцев назад! Чего же так долго тянули волынку?
nx2sxyw5dhug
nx2sxyw5dhug
вчера в 14:24
Ясно, что подсидел Юрана.
112910415
112910415
вчера в 14:08
а в июне он не был в списке ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:42
Пари НН в двух очках от зоны стыков....контракт Илича если что предусматривает работу в ФНЛ ???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:39
"Мы играли хорошо...до тех пор пока Юран не нашёл список с Иличем."
szv77x2khnmg
szv77x2khnmg
вчера в 13:16
Значит ему Юрану они не верили уже давно????
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:29
Это ещё раз подтверждает что на тренеров в своём большинстве не верят
Но конечно же нужно иметь запасной вариант на случай форс-мажорных обстоятельств
Гость
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