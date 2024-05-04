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Тюкавин — лучший игрок месяца в «Динамо»

вчера, 11:31

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан болельщиками лучшим футболистом команды в апреле.

Игрок принял участие в 6 матчах клуба в прошлом месяце, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Всего на счету футболиста в текущем сезоне 34 игры во всех турнирах, 15 мячей и 8 ассистов.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:40, ред.
А чем, лучший, тем, что забивает или лучший по игре? Так по игре, точно не лучший, потому на сегодня- нет лучших в команде, от слова- совсем. Лидером команды не является, большую часть матчей откровенно простаивает... Начал забивать- молодец. Но лучший игрок и лучший бомбардир- две большие разницы. Можно вести команду вперед, быть её вожаком, духовным лидером, а можно, просто получать подарки, в виде голов от Шелии и тп.

А вообще, определять лучших- должны не болельщики, а специалисты, лучше всего, если это люди старого поколения, еще советских времен, знающих толк в футболе. У каждого болельщика, всегда будет свой любимый игрок, а значит- мнения, часто бывают необъективными...
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