Тюкавин — лучший игрок месяца в «Динамо»

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вчера, 11:31

Нападающий московского «Динамо» признан болельщиками лучшим футболистом команды в апреле.

Игрок принял участие в 6 матчах клуба в прошлом месяце, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Всего на счету футболиста в текущем сезоне 34 игры во всех турнирах, 15 мячей и 8 ассистов.