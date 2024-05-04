Тюкавин — лучший игрок месяца в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан болельщиками лучшим футболистом команды в апреле.
Игрок принял участие в 6 матчах клуба в прошлом месяце, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
Всего на счету футболиста в текущем сезоне 34 игры во всех турнирах, 15 мячей и 8 ассистов.
А вообще, определять лучших- должны не болельщики, а специалисты, лучше всего, если это люди старого поколения, еще советских времен, знающих толк в футболе. У каждого болельщика, всегда будет свой любимый игрок, а значит- мнения, часто бывают необъективными...
А вообще, определять лучших- должны не болельщики, а специалисты, лучше всего, если это люди старого поколения, еще советских времен, знающих толк в футболе. У каждого болельщика, всегда будет свой любимый игрок, а значит- мнения, часто бывают необъективными...