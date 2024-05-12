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Клаудиньо сыграл 100 матчей за «Зенит»

вчера, 10:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА стал сотым в составе петербуржцев для полузащитника хозяев Клаудиньо.

Летом 2021 года бразилец заключил соглашение с «сине-бело-голубыми». На сегодняшний день в составе «Зенита» Клаудиньо забил 20 мячей и отдал 23 голевые передачи. Вместе с петербуржцами он стал двукратным чемпионом России и дважды завоевал Суперкубок страны.

Клаудиньо — 137-й игрок в истории клуба, которому покорилась отметка в 100 матчей за «Зенит».

Клаудиньо сыграл 100 матчей за «Зенит»

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Все комментарии
Grundik
Grundik
вчера в 17:59
Реально очень качественный, не Титов, но тоже ох==нный. Как игроку желаю удачи.
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:44, ред.
Чего ты мне приписываешь установки миллеров,которые я изложил???
Кстати,вождь ФК "Зенит",по инсайдерской информации,был так "восхищён" игрой своих подопечных,что посетил раздевалку и распёк их,назвав при этом импотентами!
Оценка возражений не вызывает,как и "Краснодара".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 17:34
Бюджетные деньги это не деньги в чужом кармане. Бюджет - это твой, мой и наш карман. И куда идут эти деньги в карман лохматых кариок, или врачам и учителям на зарплату мне не все равно. А тебе?
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:03
Деньги-мусор(особенно в чужом кармане),престиж-всё(особенно мой).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 15:10
Теперь легко посчитать во сколько нашему бюджету обходится одна игра этого лохматого. Примерно 20 млн рублей (одна игра). Или 250 тысяч руб одна минута его пребывания на поле.!!! Газпром "наше" достояние.
Интерес
Интерес
вчера в 11:07
Выдайте ему поощрение ,в виде 100 галлонов газа,особенно за вчерашнюю игру.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:50
Неудачный получился юбилейный матч
Гость
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