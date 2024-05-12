Клаудиньо сыграл 100 матчей за «Зенит»

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вчера, 10:45

Матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА стал сотым в составе петербуржцев для полузащитника хозяев .

Летом 2021 года бразилец заключил соглашение с «сине-бело-голубыми». На сегодняшний день в составе «Зенита» Клаудиньо забил 20 мячей и отдал 23 голевые передачи. Вместе с петербуржцами он стал двукратным чемпионом России и дважды завоевал Суперкубок страны.



Клаудиньо — 137-й игрок в истории клуба, которому покорилась отметка в 100 матчей за «Зенит».