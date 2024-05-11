«Реал» повторил клубный рекорд по сухим матчам за сезон в Ла Лиге

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вчера, 22:56

«Реал» в гостях обыграл «Гранаду» со счётом 4:0.

Таким образом, «сливочные» повторили клубный рекорд по сухим матчам за сезон в Ла Лиге.

«Реал» 19 раз сыграл на ноль в этом сезоне. Столько же сухих матчей было лишь в сезонах 1986/87 и 1987/88.