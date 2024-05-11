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«Реал» повторил клубный рекорд по сухим матчам за сезон в Ла Лиге

вчера, 22:56
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада0 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» в гостях обыграл «Гранаду» со счётом 4:0.

Таким образом, «сливочные» повторили клубный рекорд по сухим матчам за сезон в Ла Лиге.

«Реал» 19 раз сыграл на ноль в этом сезоне. Столько же сухих матчей было лишь в сезонах 1986/87 и 1987/88.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ не совсем (раскрыть)
вчера в 23:23
Куртуа уже два матча сыграл после травмы в Ла Лиге, но сути это особо не меняет. И добавлю, что почти весь сезон отыгран помимо того что без основного вратаря, так еще и без основных центральных защитников.
не совсем
не совсем
вчера в 23:09
и это при том, что Куртуа отстоял только 1 матч в сезоне, Лунин 30 матчей, и Кепа 19 раз
Анчелотти заставил Реал играть аккуратно
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:04
Королевский же клуб...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:04
Реал, это ГАЛАКТИКОС !!!
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