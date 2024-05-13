Защитник «Краснодара» Оласа: «В последних матчах нам не хватало фортуны»

Защитник «Краснодара» считает, что в последних играх «быкам» просто не везёт.

Во многих последних матчах нам просто не хватало фортуны. Команда старается играть хорошо. В матче против «Спартака» в том числе. В каждом матче результат определяли детали. Мы правда стараемся играть хорошо, быть смелыми, использовать свои шансы… Ладно, мы будем бороться до самого конца.

Нет, проблема не в уходе Ивича. Все тренеры имеют свои положительные стороны, и иногда так складываются обстоятельства, что просто не приходит результат. Фортуна отворачивается от тебя, и ты не можешь ничего сделать. Говорят, у «Краснодара» нет характера победителя? Люди говорят ради разговоров. Мы должны сфокусироваться на команде, а люди пусть говорят, что хотят.