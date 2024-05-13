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Защитник «Краснодара» Оласа: «В последних матчах нам не хватало фортуны»

вчера, 11:30

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа считает, что в последних играх «быкам» просто не везёт.

Во многих последних матчах нам просто не хватало фортуны. Команда старается играть хорошо. В матче против «Спартака» в том числе. В каждом матче результат определяли детали. Мы правда стараемся играть хорошо, быть смелыми, использовать свои шансы… Ладно, мы будем бороться до самого конца.

Нет, проблема не в уходе Ивича. Все тренеры имеют свои положительные стороны, и иногда так складываются обстоятельства, что просто не приходит результат. Фортуна отворачивается от тебя, и ты не можешь ничего сделать. Говорят, у «Краснодара» нет характера победителя? Люди говорят ради разговоров. Мы должны сфокусироваться на команде, а люди пусть говорят, что хотят.

Напомним, «Краснодар» не может выиграть в РПЛ на протяжении трёх матчей. В двадцать восьмом туре «чёрно-зелёные» уступили «Спартаку».

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 21:13
...везение мягко сказано, у нас РПЛ девиз:" Обломать или Возвысить!"
к любому клубу относится, сегодня на коне а завтра в обозе!
Интерес
Интерес
вчера в 12:06
Фортуна нон 54,ин манос нон рецепус! Так говорили в хулиганском детстве "знатоки латыни".
wjbdchdhfm38
wjbdchdhfm38
вчера в 11:33
Фортуна улыбается сильнейшим
tvebsz2uhybj
tvebsz2uhybj
вчера в 11:32
Яиц вам не хватало в первую очередь
Гость
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