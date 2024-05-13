В «Локомотиве» отреагировали на заявление представителя Дзюбы

Председатель совета директоров «Локомотива» отреагировал на заявление представителя нападающего «красно-зелёных» Леонида Гольдмана о том, что в клубе предвзятое отношение к его клиенту.

Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся. Артём Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведём переговоров до окончания сезона.