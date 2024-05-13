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В «Локомотиве» отреагировали на заявление представителя Дзюбы

вчера, 11:39

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на заявление представителя нападающего «красно-зелёных» Артёма Дзюбы Леонида Гольдмана о том, что в клубе предвзятое отношение к его клиенту.

Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся. Артём Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведём переговоров до окончания сезона.

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12 мая
Все комментарии
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e39fp5acta7c
вчера в 12:20
Нужно вернуть его туда, где начинал играть.
Интерес
Интерес
вчера в 12:02
Гранд-мастер Артемон из клуба вышел вон.
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3r4vyazwa5yx
вчера в 11:55
Говорят, теперь после каждого оглашения заявки на матч Дзюбан затягивает песню про деревню Клюевку и особенно надрывно выводит последний куплет, очень точно, хотя и аллегорично, отражающий его отношения с основой команды
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:52
Ну не нужен он клубу,избавиться от него хотят,буть мужиком уйди сам!
Гость
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