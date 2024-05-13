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Обамеянг признан лучшим африканским игроком Лиги 1

вчера, 13:32

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший 29 мячей в 48 матчах во всех соревнованиях, признан лучшим африканским игроком Лиги 1. Это уже второй раз в карьере габонского игрока (первый был в 2013 году), когда он получает эту награду (которая носит имя Марка-Вивьена Фоэ).

Обамеянг был признан лучшим африканским игроком лиги по версии жюри. 34-летний габонец набрал 252 балла. Он опередил Ашрафа Хакими (ПСЖ, 136 баллов) и Набиля Бенталеба («Лилль», 112 баллов). Обамеянг стал вторым игроком после Жервиньо (2010, 2011), которому удалось дважды выиграть награду Марка-Вивьена Фоэ.

В прошлом году лучшим африканским игроком Лиги 1 был признан Шансель Мбемба.

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Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:53
В переводе на наш язык негр номер один !
Гость
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