Агент Дзюбы отреагировал на слухи о возможном отъезде игрока в Китай

Агент нападающего «Локомотива» Леонид Гольдман прокомментировал информацию о возможном отъезде игрока в Китай.

Ранее журналист Андрей Панков сообщил, что футболист покинет московский клуб летом и может продолжить карьеру в «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.

Могу лишь посоветовать уважаемому журналисту Панкову и его не менее уважаемым источникам перечитать регламент чемпионата Китая по футболу в части заявки легионеров. Или хотя бы недавнюю колонку Леонида Викторовича Слуцкого, где он подробно объяснил, почему переход Дзюбы в Китай даже в теории невозможен до января 2025 года. На этом тему с Китаем предлагаю закрыть. Может, наконец, придумают что-то новое, а то совсем банально.