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Агент Дзюбы отреагировал на слухи о возможном отъезде игрока в Китай

вчера, 22:39

Агент нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал информацию о возможном отъезде игрока в Китай.

Ранее журналист Андрей Панков сообщил, что футболист покинет московский клуб летом и может продолжить карьеру в «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.

Могу лишь посоветовать уважаемому журналисту Панкову и его не менее уважаемым источникам перечитать регламент чемпионата Китая по футболу в части заявки легионеров. Или хотя бы недавнюю колонку Леонида Викторовича Слуцкого, где он подробно объяснил, почему переход Дзюбы в Китай даже в теории невозможен до января 2025 года. На этом тему с Китаем предлагаю закрыть. Может, наконец, придумают что-то новое, а то совсем банально.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 06:48
Сегодня нет, а завтра там окажется.
7ma2j9skw9fu
7ma2j9skw9fu
сегодня в 05:01
Надо же, Слуцкий до сих пор верит в Дзюбу.
sihafazatron
sihafazatron ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:58
Если только Лене видео снимать)
А как игрок он давно закончился
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 23:56, ред.
То та, я вижу, что Артемка, со всеми евреями дружбу водит- Гольдман, Лёня Слуцкий... Молодец, знает- с кем дружить!!!
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 23:52
Леонид Гольдман: "На этом тему с Китаем предлагаю закрыть. У Артёма контракт до лета, потом он начинает работу на OnlyFans."
drug01
drug01
вчера в 23:48
Если не хочет в Китай пусть едет в Англию???
Хиромант
Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:22
- Только один встречный вопрос - а нужен ли он там, хоть кому-нибудь? Всем футбольным клубам нужны игроки-бойцы, игроки-технари, игроки-бомбардиры! А игроки-пешеходы? Кому, и главное - зачем, они нужны?
Интерес
Интерес
вчера в 22:59
Значит ,не поедет в Китай! Тоже новость...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:57
А че не так? Летом покинет Локо и уйдет в Китай, только играть начнет в январе.
Такой вариант в принципе возможен
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