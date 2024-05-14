Агент Тюкавина отреагировал на слухи об интересе со стороны «Атлетико»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» , прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Атлетико».

Кто-то туфту напишет, а я должен комментировать. Не буду говорить, с кем и какие переговоры идут. Мы игрока не на помойке нашли, чтобы куда-то его предлагать. Есть интерес, другие моменты, но я не буду это комментировать.

Ведутся ли переговоры с иностранными клубами? Бывает, предложения присылают. А переговоры — это когда за стол сели и обсуждают. В «Динамо» позвоните, им бумаги приходят. Сейчас задача нормально 2 матча провести и выиграть медали.