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Агент Тюкавина отреагировал на слухи об интересе со стороны «Атлетико»

вчера, 17:07

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Атлетико».

Кто-то туфту напишет, а я должен комментировать. Не буду говорить, с кем и какие переговоры идут. Мы игрока не на помойке нашли, чтобы куда-то его предлагать. Есть интерес, другие моменты, но я не буду это комментировать.

Ведутся ли переговоры с иностранными клубами? Бывает, предложения присылают. А переговоры — это когда за стол сели и обсуждают. В «Динамо» позвоните, им бумаги приходят. Сейчас задача нормально 2 матча провести и выиграть медали.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:40
Грубо...дёшево...неумно ...

То есть те игроки которых предлагают клубам со слов агента "на помойке нашли"....???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:30
Это он и распускает слухи
h95am5uxvdvc
h95am5uxvdvc
вчера в 18:24
Сейчас куда только его не будут звать.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 18:12
"Мы игрока не на помойке нашли, чтобы куда-то его предлагать."

Сразу понятно, о какой именно лиге идёт речь, по высказыванию агента. В остальных странах агенты помогают игроку, а тут чувствуется, что и на органы продать может если что))
lotsman
lotsman
вчера в 17:43
Сколько уже разных ситуаций было и вывод один, если по игроку есть конкретное предложение, то агент во все трубы трубит, что такой то клуб жаждет видеть его клиента в своих рядах. А когда ничего конкретного нет, то начинаются подобные разговоры, таинственные намёки, загадочные реплики. Ну или в лучшем случае, чтобы подогреть интерес, скажут что к его клиенту проявлен интерес какого либо клуба. Причём можно смело называть любой клуб, поскольку в шорт листах клубов имеются имена всех, более или менее заметных игроков, всех чемпионатов.
Интерес
Интерес
вчера в 17:21
Если будет предметный спрос,агентишка всё на свете забудет и впарит клиента куда угодно,лишь бы его лично цена устраивала.А вот каково мнение рукамиводителей клуба,это более сложное дело.А пока-очередной информационный повод и телега впереди лошади.
Вообще жуткое время,к которому все адаптировались,а начиналось с кажется логичного-нужен человек,который поможет талантливому недоумку в этом сложном жизненном море.А закончилось торговлей живым товаром.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:14
"Чтобы, кудато предлaгать". Типа- на кой х...й, нам, ваш испанский футбол. Круто.
Capral
Capral
вчера в 17:12
Блин, взрослые люди, а занимаются х.....й. Атлетико, Реал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:11
"Мы игрока не на помойке нашли, чтобы куда-то его предлагать"
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То есть, если агент предлагает игрока, то он с помойки?))) Будем знать) А то частенько подобные новости
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