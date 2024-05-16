«Балтика» станет номинальным хозяином поля в Суперфинале Кубка России

По итогам жеребьёвки определился хозяин поля в Суперфинале Кубка России.
Им стала «Балтика». Клуб получит возможность выбора раздевалки и скамейки запасных на cтадионе, а также будет иметь приоритет при выборе цветов игровой формы и времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.
Решающий матч пройдёт 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 18:00, её в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
В финале Пути РПЛ петербуржцы победили ЦСКА (1:1 по сумме двух встреч, 5:4 в серии пенальти), а калининградцы оказались сильнее московского «Спартака» в финале Пути регионов (1:0).