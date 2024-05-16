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«Балтика» станет номинальным хозяином поля в Суперфинале Кубка России

вчера, 08:26

По итогам жеребьёвки определился хозяин поля в Суперфинале Кубка России.

Им стала «Балтика». Клуб получит возможность выбора раздевалки и скамейки запасных на cтадионе, а также будет иметь приоритет при выборе цветов игровой формы и времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.

Решающий матч пройдёт 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 18:00, её в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

В финале Пути РПЛ петербуржцы победили ЦСКА (1:1 по сумме двух встреч, 5:4 в серии пенальти), а калининградцы оказались сильнее московского «Спартака» в финале Пути регионов (1:0).

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:31
Лучше бы в Калиненграде провели этот матч. Стадион бы был переполнен. А так я думаю ода треть прийдет в Москве на этот матч...В Москве он будет ни кому не интересен...
ssspartak
ssspartak ответ j8hrwsvfyv7v (раскрыть)
вчера в 13:15
Совершенно верно. Однако, зачем надо было писать изложение по моему комментарию вам и самим наверно не понятно.
j8hrwsvfyv7v
j8hrwsvfyv7v ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:04, ред.
Спартак с огромными средствами и простая небогатая Балтика. Балтика оказалась сильнее при скромном содержании. Тут даже не контраст, а разница цветов.
альсато
альсато
вчера в 12:06
Выбор раздевалки, скамейки запасных, цвет формы, время тренировки и конференции-это все, что имеет ХОЗЯИН)))))
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:45
Вот какой контраст... Семак с бразильцами и простой Игнашевич. Сколько потребовалось вложить чтобы дойти до финала, да Балтика на вылет идет, но и стоимость всего состава меньше чем один Клаудинью.
2ptybdj2dv53
2ptybdj2dv53
вчера в 09:34
Балтика одной ногой в пердиве, какой там Кубок.
qdbapyy3nkc7
qdbapyy3nkc7
вчера в 09:31
Ни у кого нет сомнения, что кубок будет у Зенита, кто бы что не говорил.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:30
Игнашевич на опыте возьмет!)) семак еще совсем "зеленый"
228yug3n3mad
228yug3n3mad
вчера в 09:04
Типа раздевалки разные по качеству... Абсолютно одинаковые.
adekvat
adekvat
вчера в 08:38
Балтика кубок и возьмет, Зенит сейчас ни о чем.
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 08:37
Это не так важно, главное победить. За Балтику!
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