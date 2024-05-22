Вратаря ЦСКА Торопа выписали из больницы

Вратарь ЦСКА выписан из больницы. В пресс-службе московского клуба говорится:

Отличные новости! Сегодня Слава Тороп был выписан из больницы!

«Слава, будь здоров!» – с таким баннером его встречали наши болельщики, пожелавшие ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!

Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей.