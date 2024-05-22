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Вратаря ЦСКА Торопа выписали из больницы

вчера, 13:09

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп выписан из больницы. В пресс-службе московского клуба говорится:

Отличные новости! Сегодня Слава Тороп был выписан из больницы!

«Слава, будь здоров!» – с таким баннером его встречали наши болельщики, пожелавшие ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!

Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей.

Футболист получил травму во время матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:0). У игрока были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

17 мая голкипер успешно перенёс операцию по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 15:41
Здоровья,здоровья,и ещё раз здоровья!
Gr1goRush
Gr1goRush
вчера в 23:28
Он Влад, а не Слава.
Как можно не знать имена в краткой форме!
112910415
112910415
вчера в 19:45
парень талантлив ...
всё будет хорошо !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:51
Желаю ему скорейшего восстановления и здоровья !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:30
Замечательная новость. Главное, что операция проведена успешно, рецидивов не предвидится, можно восстанавливаться на базе ЦСКА. Быстрейшего выздоровления и в строй.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:53
Это просто замечательно - хорошая новость
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:15
Желаю Славику скорейшего востановления !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:14
Хорошо. Главное больше нет опасности для здоровья и жизни.
drug01
drug01
вчера в 14:07
Новость приятная. Поскорее надо всё забыть. Теперь успешного лечения! Держись Слава!!!
альсато
альсато
вчера в 13:53
Новости хорошие, но не отличные..отличными станут, когда Владик будет в составе на матч!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:42
Вот и хорошо !Здоровья парню!
shlomo
shlomo
вчера в 13:40
Здоровья и быстрого восстановления.
112910415
112910415
вчера в 13:30
здоровья и счастливой карьеры !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:23
ЗДОРОВЬЯ ЕМУ И ПОБЫСТРЕЕ В СТРОЙ...
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