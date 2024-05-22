Вратаря ЦСКА Торопа выписали из больницы

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп выписан из больницы. В пресс-службе московского клуба говорится:
Отличные новости! Сегодня Слава Тороп был выписан из больницы!
«Слава, будь здоров!» – с таким баннером его встречали наши болельщики, пожелавшие ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!
Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей.
Футболист получил травму во время матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:0). У игрока были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.
17 мая голкипер успешно перенёс операцию по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти.
Как можно не знать имена в краткой форме!
Как можно не знать имена в краткой форме!
всё будет хорошо !
всё будет хорошо !