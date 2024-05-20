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У Тюкавина повреждение голеностопа

вчера, 14:32

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин получил повреждение левого голеностопного сустава в игре 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Травма несерьёзная, но требует времени на восстановление.

Медицинский штаб «Динамо» начал работать с Тюкавиным с первых часов после получения повреждения. С воскресенья игрок занимается индивидуально под присмотром врачей. Сегодня у Тюкавина выходной, завтра он вернётся к тренировкам.

Врачи дают сдержанно оптимистичный прогноз и, если всё пойдет по плану, то ждут возвращения форварда в общую группу в ближайшие дни.

Ранее агент Тюкавина высказался о состоянии здоровья своего клиента.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:15
До отпуска полтора часа рабочего времени...есть ли смысл рисковать здоровьем....
И так много сделал для команды на пути к бронзе....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:33
До сих пор удивляюсь, как "Динамо" со своей неровной игрой на протяжении всего чемпионата и одним нападающим претендует на золотые медали. Или другие команды настолько плохи ?... Причём игра - то средненькая, ничего сверх естественного и животрепещущего. Наверное, уровень чемпионата действительно невысок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:00
В крайнем случае на уколах, но выйдет обязательно!
альсато
альсато
вчера в 16:15
Хрень собачья!..тактический ход)))))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:05
Надеюсь успеет восстановиться к Краснодару. Без него команде будет очень тяжело.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:48
Поправляйся Константин!!!
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