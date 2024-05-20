У Тюкавина повреждение голеностопа

1716204765

вчера, 14:32

Нападающий «Динамо» и сборной России получил повреждение левого голеностопного сустава в игре 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Травма несерьёзная, но требует времени на восстановление.

Медицинский штаб «Динамо» начал работать с Тюкавиным с первых часов после получения повреждения. С воскресенья игрок занимается индивидуально под присмотром врачей. Сегодня у Тюкавина выходной, завтра он вернётся к тренировкам.

Врачи дают сдержанно оптимистичный прогноз и, если всё пойдет по плану, то ждут возвращения форварда в общую группу в ближайшие дни.

Ранее агент Тюкавина высказался о состоянии здоровья своего клиента.