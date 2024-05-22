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Иммобиле рассказал о своём будущем в «Лацио»

вчера, 19:28

Нападающий Чиро Иммобиле заявил о желании остаться в «Лацио».

Я уже говорил, у меня осталось два года соглашения с клубом, и мне здесь нравится. Моя семья обосновалась, и я не планирую уходить. Разумеется, что после такого сезона есть немало вопросов и критики.

У меня было семь лет на великолепном уровне и один год со спадом в форме, также помешали определенные сложности со сменой тренера. То, что в течение многих лет я был тем, кто забивал больше голов и показывал лучшие результаты, вполне компенсирует мой провальный один сезон.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:51
Ну значит останется коли все устраивает!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:42
Коротко и ясно. Хочет остаться.
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