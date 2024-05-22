Помазун на распутье. Есть варианты в топ-клубах, но можно и не рисковать

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вчера, 19:16

«Урал», «Спартак», «Зенит», «Динамо» или ЦСКА ?

Накануне появилась новость, что ЦСКА и Игорь Акинфеев договорились о продлении контракта с легендарным вратарём на два года. Таким образом, Игорь встретит своё сорокалетие в родном и единственном клубе. И это известие, вне всяких сомнений, порадовало многочисленных армейских болельщиков.

Не факт, что Игорь останется основным стражем ворот. Процесс передачи эстафеты Владиславу Торопу уже начался. И непременно продолжится после выздоровления и возвращения Владислава в строй. Тороп уже приглашался в сборную страны, получил некоторый опыт и произвёл прекрасное впечатление. Преемственность в воротах ЦСКА будет обеспечена. Есть ещё и Владимир Шайхутдинов. Одного, причём неполного матча в основе, мало для выводов. Но в той игре с «Зенитом» Владимир произвёл очень приличное впечатление.

Но эта статья, как вы догадались, посвящена не данному трио, а ещё одному участнику вратарской бригады ЦСКА . Пусть и не играющему за армейский коллектив. Илья Помазун связан с «красно-синими» контрактом до 2028 года. Арендное соглашение с «Уралом» истекает по окончании сезона, и скоро Илья вернётся в Москву. А вот что будет потом, пока никто не знает.

В августе киперу исполнится 28 лет. В этом возрасте нужно иметь постоянную игровую практику. И вряд ли Помазуна устроит роль дублёра Акинфеева, а тем более сменщика Торопа. Сомнительно, что ЦСКА доверит Илье пост номер один, а Торопа отправит в аренду. Поэтому Помазуну предстоят либо жёсткая конкуренция, либо новая аренда, либо продажа. Трансфермаркт оценивает голкипера в 2,5 миллиона евро, но армейцы, если и продадут одного из сильнейших вратарей Премьер-Лиги, то за большую сумму. Рассмотрим же варианты продолжения карьеры.

Снова «Урал»

Уральцы не в состоянии выкупить своего многолетнего стража ворот, но будут рады продлению аренды. То, что «Урал» держится в элите — во многом заслуга Ильи. Помазун же в свою очередь получил в Екатеринбурге очень приличную игровую практику. Собственно, там он вырос из дублёра Акинфеева в сильного голкипера. Выгода подобного симбиоза очевидна. Но «Урал», при всём уважении к нему, не входит в число лидеров нашего футбола и вряд ли в обозримом будущем там окажется. А Илье, наверняка, хочется играть за более сильный коллектив. Пребывание в «Урале» вряд ли будет способствовать его развитию, как бы обратный эффект не получить. Поэтому Помазун наверняка сочтёт новую командировку в Екатеринбург вынужденной мерой.

«Спартак» по стопам отца

Зимой уже появлялись, опровергались и снова возникали новости об интересе «Спартака» к Помазуну и даже о переговорах. И если эти слухи материализуются, то подобный переход станет подобен бомбе. Армеец в «Спартаке», равно как и спартаковец в ЦСКА — это, говоря современным языком, токсично. Даже для ландскнехта, каким является совершивший такой манёвр Хесус Медина. А Илья — воспитанник ЦСКА . Даром что его отец Александр Васильевич в 1993 году защищал спартаковские ворота и выигрывал с «красно-белыми» чемпионат России. А Помазун-младший всегда сильно играет со «Спартаком», и иные специалисты видят в этом своего рода предпродажную подготовку.

Если Илья решится на такой переход, то несложно предположить, как изменится отношение к нему со стороны армейских болельщиков. Да и спартаковская торсида будет долго, настороженно, а то и предвзято относиться к «перебежчику из чужого лагеря». Каждая ошибка нового вратаря будет рассмотрена через увеличительное стекло. Психологическое давление будет огромным, и не факт, что вратарь с ним справится.

Гипотетический переход Помазуна в «Спартак» сложен не только по «политическим» мотивам. В новом клубе ему предстоит столкнуться с сильной конкуренцией. И не со стареющим Акинфеевым, а с почти ровесником Александром Максименко, очень сильно выглядевшим в весенней части сезона. Да и Александр Селихов, при всех его проблемах со здоровьем, тоже вряд ли будет обрадован приходу ещё одного коллеги. То, что конкуренция во вратарской среде, способствует росту всех участников процесса, распространённый миф. Голкиперу нужно играть постоянно и не бояться быть усаженным в запас после первой ошибки. Кстати, Помазун-старший потерял место в основе «красно-белых» после единственного неудачного матча с «Монако» и больше в воротах не появлялся. Поэтому вряд Помазуну нужен «Спартак». Да и «Спартаку» Илья по большому счёту не очень нужен.

Есть вакансия в «Динамо»

Вот этот вариант видится весьма перспективным. Многолетний страж ворот «бело-голубых» Антон Шунин уже немолод. Игорь Лещук — вратарь небесталанный, но при этом способен начудить в самый неподходящий момент. Текущий сезон тому в подтверждение. Илья Помазун мог бы прекрасно вписаться в динамовский ансамбль. Да и отношения «Динамо» с ЦСКА вполне доброжелательные. Это не вражда спартаковцев и армейцев.

О возможном переходе Помазуна в «Динамо» практически не говорилось. Может быть, динамовцы ищут другого голкипера? А может, трансферы любят тишину?

И в «Зените»

После ухода Вячеслава Малафеева «Зенит» пытается найти вратаря. Было перепробовано столько приличных голкиперов, но как видим, ворота защищает грамотный, добротный, но отнюдь не звёздный. Михаил Кержаков. Что не мешает петербуржцам выигрывать титул за титулом. Однако поиски продолжаются. И не исключено, что в Санкт-Петербурге вспомнят вратаря из «Урала». Тем более что денег у «Зенита» много, да и для ЦСКА подобная сделка могла бы стать весьма выгодной.

Но Сергей Семак наверняка захочет дать ещё один шанс Денису Адамову. Иначе зачем парня выдёргивали из «Сочи»? Кроме того, никаких серьёзных ошибок Адамов в текущем сезоне не совершал. Второй аргумент против — желание «Зенита» приобрести Матвея Сафонова. Да, Матвей продлил контракт с «Краснодаром», да, он много раз говорил, что если уедет, то за границу. Но для менеджеров из Питера ничего невозможного нет. И третье обстоятельство. Хорош Помазун в матчах со «Спартаком», а вот матчи с «Зенитом» ему часто не удаются. Может, психологические проблемы, может, что-то иное.

Есть также место в «Ростове»

Известно, что Сергей Песьяков уходит из «Ростова». Дончане остаются с Никитой Медведевым. Интересный вратарь. Выдал когда-то рекордную сухую серию, потом один неудачный переход — в «Локомотив», другой — в «Рубин», лавка и забвение. К чести Никиты, он сумел перезагрузить карьеру и весной смотрелся неплохо. Но надолго ли его хватит? Тренер «Ростова» Валерий Карпин хорошо знает Помазуна и, наверное, не отказался бы от его услуг. Для самого Ильи было бы полезно поработать с Виталием Кафановым. Но сможет ли «Ростов» выкупить вратаря у ЦСКА ?

Интересным вариантом стал бы переход в «Рубин». Юрию Дюпину уже 36 лет. Пока он никуда не собирается, но в Казани наверняка задумываются о преемнике. «Рубин» крепче «Урала», да и денежки у него водятся. «Балтика»? Илья ведь уроженец Калининграда, а его отец когда-то славно послужил в балтийском клубе. Тем более если Евгений Латышонок вдруг решится на переход. Но не факт, что «Балтика» выживет в Премьер-Лиге, а идти в первую лигу Илье вряд ли захочется. А во вторых, сменить «Урал» на «Балтику» всё равно, что шило на мыло. Поэтому такой путь видится иллюзорным.

Как насчёт вариантов трудоустройства за границей? Чтобы попасть в приличный клуб надо быть на виду. Хотя бы играть за ведущий клуб. Уезжать за тем, чтобы срубить денег в команде средней руки из среднего чемпионата — не лучшее решение для 27-летнего футболиста. Поэтому шансы увидеть Илью в списке российских легионеров невелики.

Сам же Илья Помазун никак не комментирует своё будущее. Ограничивается фразами, что хотел бы поиграть в большом клубе или за границей. Но скоро всё тайное станет явным.