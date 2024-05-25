Агент Кейта Бальде высказался о будущем игрока

Эдуардо Мариньо, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, который на правах аренды выступает за «Эспаньол», дал комментарий касательно будущего игрока.
Мы не знаем, вернется ли Кейта в Россию. Сейчас нет точного решения.
Футболист принял участие в 20 матчах текущего сезона Сегунды.
и был под "прицелом" у некоторых именитых команд Европы...
Что с ним такое случилось, что он так деградировал за несколько лет,
что даже в Сегунде в основной состав "Эспаньола" не всегда попадает?
Ответ тут видимо один - лень-матушка. Способный был игрок, но очень ленивый. Вот и результат. Зачем такой игрок "Спартаку"? Не нужно возвращаться ему, никто его не ждёт. Пусть теперь доигрывает в низших лигах.
и был под "прицелом" у некоторых именитых команд Европы...
Что с ним такое случилось, что он так деградировал за несколько лет,
что даже в Сегунде в основной состав "Эспаньола" не всегда попадает?
Ответ тут видимо один - лень-матушка. Способный был игрок, но очень ленивый. Вот и результат. Зачем такой игрок "Спартаку"? Не нужно возвращаться ему, никто его не ждёт. Пусть теперь доигрывает в низших лигах.
Да в Спартаке-2 больше лучших игроков....
Пока селекция не наладится Спартаку ждать результатов без толку.....
Все эти Бальде, Угальды...точно не уровень Спартака....согласно амбициям....
Да в Спартаке-2 больше лучших игроков....
Пока селекция не наладится Спартаку ждать результатов без толку.....
Все эти Бальде, Угальды...точно не уровень Спартака....согласно амбициям....