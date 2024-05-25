Агент Кейта Бальде высказался о будущем игрока

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вчера, 09:37

Эдуардо Мариньо, агент нападающего «Спартака» , который на правах аренды выступает за «Эспаньол», дал комментарий касательно будущего игрока.

Мы не знаем, вернется ли Кейта в Россию. Сейчас нет точного решения.

Футболист принял участие в 20 матчах текущего сезона Сегунды.