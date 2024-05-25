Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковИспания. Сегунда 2023/2024

Агент Кейта Бальде высказался о будущем игрока

вчера, 09:37

Эдуардо Мариньо, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, который на правах аренды выступает за «Эспаньол», дал комментарий касательно будущего игрока.

Мы не знаем, вернется ли Кейта в Россию. Сейчас нет точного решения.

Футболист принял участие в 20 матчах текущего сезона Сегунды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Прохина высказался о будущем игрока
23 мая
Агент Николсона опроверг слухи о проблемах с дисциплиной у игрока
15 мая
«Пари НН» активировал опцию выкупа Карапузова у «Динамо»
13 мая
Президент «Урала»: «Нет никакого понимания по будущему Помазуна»
08 мая
Лесовой вернётся в «Динамо» после аренды в Израиле
08 мая
В «Пари НН» сообщили об аренде Марадишвили
07 мая
Сортировать
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:06
А ведь когда-то, по молодости, Бальде подавал большие надежды
и был под "прицелом" у некоторых именитых команд Европы...
Что с ним такое случилось, что он так деградировал за несколько лет,
что даже в Сегунде в основной состав "Эспаньола" не всегда попадает?
Ответ тут видимо один - лень-матушка. Способный был игрок, но очень ленивый. Вот и результат. Зачем такой игрок "Спартаку"? Не нужно возвращаться ему, никто его не ждёт. Пусть теперь доигрывает в низших лигах.
112910415
112910415
вчера в 17:00
не надо ему возвращаться ... не надо !
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 11:47
очень-очень 56у этому нужно было уйти на повышение из Лацио, прям горело все и контракт расторгал))) ну как, сходил? повысился?? даже Спартачам не нужен нафиг)))
ABir
ABir
вчера в 11:26
Вроде Эспаньол выходит в Ла Лигу. Можно попробовать закрепиться в составе
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:04, ред.
Этот ж какой уровень надо иметь чтоб в 29 лет стоить всего полтора миллиона и быть особо не нужным ни 5-й команде РПЛ ни в Сегунде ???

Да в Спартаке-2 больше лучших игроков....

Пока селекция не наладится Спартаку ждать результатов без толку.....
Все эти Бальде, Угальды...точно не уровень Спартака....согласно амбициям....
альсато
альсато
вчера в 09:56
Спартаку..Бальде не нужен!...брали его на вырост, в смысле для перепродажи)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 