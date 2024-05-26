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Мостовой: «Тюкавин за 90 минут 3 раза коснётся мяча и добьёт в пустые»

26 мая 2024, 17:49

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

Многие называют Тюкавина лучшим по итогам сезона. А я следил за его игрой. Во многих встречах бывало так, что он за все 90 минут раза три коснется мяча, а потом в каком-то из эпизодов добивает в пустые ворота. Ну и что, называть его за это лучшим? Нельзя же так.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:10
- Ну и о чём тогда спорить? Каждый хорош по-своему!
альсато
альсато
27 мая в 11:31
Герт Мюллер за игру раз касался мяча-при этом был лучшим игроком атаки и бомбардиром!))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хиромант (раскрыть)
26 мая в 22:11
и мне нравится, он вообще прибавил в этом году на фоне опустивших руки бразил.
Хиромант
Хиромант ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 22:05
- Не стоит повторяться. Я уже всё понял. Рад за вашего Кордобу. Пусть едет в серию А, или В, или С, ну и далее по списку... Флаг ему в руки. А мне нравится игра Кассьерры! И что?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хиромант (раскрыть)
26 мая в 21:58
Повторюсь, Кордоба сильнее Касьеры провёл сезон , он реально монстр и мог бы в Серии А попылить с такими данными.
А матч с Ахматом ничего не решал, всё решил Песьяков
kn5dgtu7uecv
kn5dgtu7uecv
26 мая в 21:53
Мостовой совершенно прав на все сто процентов.
Хиромант
Хиромант ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 21:52
- Зря вы обидели Ахмат, который, якобы, слил матч Зениту. А ещё - попробуйте сами забить пять мячей в одном матче, да ещё в РПЛ, да ещё на финише сезона. Не каждому "профи" это удаётся. А просто писать что-нибудь, только ради того чтобы что-то писать - "не мешки ворочать"!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хиромант (раскрыть)
26 мая в 21:38
Мы о футболе здесь, а не о циферках.
Касьера в тепличных условиях накидал слившему Ахмату, а Кордоба зарешал на чемпионство
Хиромант
Хиромант ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 21:09
- Да оно и видно... Посмотрите-ка таблицу лучших бомбардиров РПЛ за этот сезон. Посмотрели? Ну как? Цифры-то не врут! Статистика страшная сила. А ваши домыслы - сказки сыну на ночь. (ну или внуку)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 мая в 20:21
Кордоба гораздо сильнее Касьеры в этом сезоне
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
26 мая в 20:12
Маэстро, спасибо за видео!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рон- ГЕНИЙ футбола, никаких сомнений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он- лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Спасибо, Маэстро- порадовали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral
26 мая в 20:03, ред.
Когда я с пеной у рта доказывал, что Тюкавин- абсолютно заурядный позиционщик, играющий исключительно на чистых мячах, мне никто не верил. Когда, говорил, что Костя не способен разогнать атаку и не обладает футбольным интеллектом тоже никто не верил. Ну вот, теперь Сам ЦАРЬ сказал.

Мостовой- Гений футбола- ему можно и нужно верить!!! Кому попало в Испании памятники не ставят- при жизни!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 20:01
В среднем за игру :
Гуарирапа Сауль 0.80
Кассьерра Матео 0.75
Кордоба Джон 0.56
Тюкавин Константин 0.50
pomor45
pomor45
26 мая в 19:58
У нас, чтобы возвести в князи, много не надо, а ещё меньше надо, чтобы отправить обратно.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Futurista (раскрыть)
26 мая в 19:46
Мимо..)..
112910415
112910415
26 мая в 19:29
верно говорит Мостовой
lotsman
lotsman
26 мая в 19:11
Мостовой прав, распиарен он сильно.
Митя Митин
Митя Митин
26 мая в 18:34
Полность согласен с Мостовым !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 18:25, ред.
Абсолютно согласен...и Мостовым и здешним Капралом...на счёт Тюкавина...
nubom
nubom
26 мая в 18:13
Какая все-таки удача для Тюкавина, что Мостовой не тренер "Динамо"...
Futurista
Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
26 мая в 18:05, ред.
Только не надо Мостовому об этом рассказывать)...Тюкавину до его уровня игрока как до луны...Саня знает о чём говорит...
Futurista
Futurista ответ Не Эго Ист (раскрыть)
26 мая в 18:01, ред.
Да ладно)...

Не Эго Ист
Не Эго Ист
26 мая в 17:57
Авейру : Хе.. 🤭
Baggio R.
Baggio R.
26 мая в 17:53, ред.
Дело нападающего - забивать голы. Герд Мюллер, к примеру, был выдающимся бомбардиром, который мог забить любой частью тела, но при этом ни скоростью, ни дриблингом, ни мощным ударом не обладал. Главное, уметь оказаться в нужное время в нужном месте.
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