Мостовой: «Тюкавин за 90 минут 3 раза коснётся мяча и добьёт в пустые»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о нападающем «Динамо» .

Многие называют Тюкавина лучшим по итогам сезона. А я следил за его игрой. Во многих встречах бывало так, что он за все 90 минут раза три коснется мяча, а потом в каком-то из эпизодов добивает в пустые ворота. Ну и что, называть его за это лучшим? Нельзя же так.