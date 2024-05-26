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Артур про чемпионский гол: «Лучший момент моей карьеры»

вчера, 08:58

Нападающий «Зенита» Артур Гимараеш поделился эмоциями от победного гола в ворота «Ростова», принёсшего «сине-бело-голубым» чемпионство:

Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:16
недурно вдарил !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:12
Ну если брать в таком ракурсе...то все голы это просчёты или ошибки вратарей...вне зависимости титульный это гол или нет...
Артур хорошо приложился аж подпрыгнул в момент удара...а то что у Песьякова перчатки на 4 размера больше нормы это не вина Артура...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:06
Песьякова, если уж быть точными
альсато
альсато
вчера в 13:29
из всех голов за карьеру...почему то больше всего запоминается только тот, который приводит команду к трофею))))
adekvat
adekvat ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 11:14
Не думаю так, Семаку контракт новый дали после победы, а он команду в низ тянет. С таким составом досрочно побеждать надо, а не на чудо надеяться.
lotsman
lotsman
вчера в 10:20
Бутсу, которой забил гол, повесь на стенку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 09:46, ред.
Краснодар забил раньше...и после своего гола при ничье в Питере чемпионом был бы именно он....
А в концовке встречи в Питере был забит именно чемпионский гол Артура...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:28
Я думал, что Краснодар закончит традиции
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:25
Чемпионский гол Зенита забил Краснодар
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:23
Зениту в этом году повезло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:13
Всё хорошо, что хорошо кончается! Зенит - чемпион!!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 09:05
Когда Артур не мог ему Сергей помог))
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