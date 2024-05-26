Артур про чемпионский гол: «Лучший момент моей карьеры»

Нападающий «Зенита» Артур Гимараеш поделился эмоциями от победного гола в ворота «Ростова», принёсшего «сине-бело-голубым» чемпионство:
Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры.
Нападающий «Зенита» Артур Гимараеш поделился эмоциями от победного гола в ворота «Ростова», принёсшего «сине-бело-голубым» чемпионство:
Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры.
Артур хорошо приложился аж подпрыгнул в момент удара...а то что у Песьякова перчатки на 4 размера больше нормы это не вина Артура...
Артур хорошо приложился аж подпрыгнул в момент удара...а то что у Песьякова перчатки на 4 размера больше нормы это не вина Артура...
А в концовке встречи в Питере был забит именно чемпионский гол Артура...
А в концовке встречи в Питере был забит именно чемпионский гол Артура...