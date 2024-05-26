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Смолов про «Динамо»: «3-е место — как будто бы не так плохо»

26 мая 2024, 14:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал об итогах чемпионской гонки в интервью «СЭ» после матча с «Краснодаром»:

Если постараться посмотреть шире, то третье место — как будто бы не так плохо. Но, поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство. Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат всё равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать всё возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона.

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Все комментарии
leo2011-12
leo2011-12
26 мая в 17:39
Расклад призёров справедлив! Динамо получило именно то,что заслужило в этом сезоне.Чемпионство было бы слишком! Зенит объективно самый сильный,несмотря на косяки по ходу чемпионата.
lotsman
lotsman
26 мая в 17:32
Оно на что наиграло, то и выиграло.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 мая в 16:56, ред.
Значит Феди , что воля , что не воля все равно....)))).....Это же надо такое отмочить...
9gp936xyugqg
9gp936xyugqg
26 мая в 16:43
Феди похоже до лампочки какое место ,если судить по его комментарию
112910415
112910415
26 мая в 16:31
учитывая обстоятельства, это катастрофа !
isamsn
isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
26 мая в 15:49
Согласен на 100%
альсато
альсато
26 мая в 15:48
я бы хотел послушать Федора, если бы игра в Краснодаре закончилась другим результатом))))
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
26 мая в 15:46
Футболист не фотомодель и должен запоминаться не улыбкой, а своим мастерством игры в футбол. Чего в этой игре Тюкавин не продемонстрировал.
isamsn
isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
26 мая в 15:42, ред.
Как то да. Запомнилась постоянная улыбка на лице. То ли от пофигизма, то ли от безисходности)))
cska1948
cska1948
26 мая в 15:38
Похоже, что Смолову без разницы, что первое, что третье место. Главное чтобы контракт был поувесистей.
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
26 мая в 15:37
А разве Тюкавин играл? Его вообще на поле не было видно.
isamsn
isamsn
26 мая в 15:27
Хорошая команда Динамо, но не орлы. Играли как то без особого напряжения и усилий. Тюкавин всё время улыбался(правда может это нервное). Короче стремления победить небыло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 15:15
Напрасные самоуспокаивающие речи начались....
Если от чемпионства до 3-го место расстояние в 1 гол - то 3-е место это не "не так уж плохо" - а реально плохо....
Если Смолов конечно не сравнивает итог своей команды с результатами команд на вылет....
3u5n62b7udy3
3u5n62b7udy3
26 мая в 15:09
Третье место это просто огромная удача с такой игрой.
u58jhfych9hq
u58jhfych9hq
26 мая в 15:04
Хоть один реально мыслит.
Ironigor
Ironigor
26 мая в 14:52
А ведь могли и чемпионат России выиграть ☝️😉
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