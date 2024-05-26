Смолов про «Динамо»: «3-е место — как будто бы не так плохо»

Нападающий «Динамо» рассказал об итогах чемпионской гонки в интервью « СЭ » после матча с «Краснодаром»:

Если постараться посмотреть шире, то третье место — как будто бы не так плохо. Но, поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство. Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат всё равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать всё возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона.