Смолов про «Динамо»: «3-е место — как будто бы не так плохо»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал об итогах чемпионской гонки в интервью «СЭ» после матча с «Краснодаром»:
Если постараться посмотреть шире, то третье место — как будто бы не так плохо. Но, поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство. Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат всё равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать всё возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона.
Если от чемпионства до 3-го место расстояние в 1 гол - то 3-е место это не "не так уж плохо" - а реально плохо....
Если Смолов конечно не сравнивает итог своей команды с результатами команд на вылет....
Если от чемпионства до 3-го место расстояние в 1 гол - то 3-е место это не "не так уж плохо" - а реально плохо....
Если Смолов конечно не сравнивает итог своей команды с результатами команд на вылет....