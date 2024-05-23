Агент Миранчука: «Мы расстроены, что Лёша не вышел на поле в финале ЛЕ»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» , поделился мнением о том, что его клиента не выпустили на поле в финале Лиги Европы против «Байера» (3:0).

Очень важно было, чтобы Леша сыграл, он готовился, мечтал и грезил этой надеждой. Завоевание европейского кубка клубом — это ценно и полезно. К сожалению, все сильно расстроены, что мистер (Гасперини) поступил именно так. Это лежит на его совести. Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Всё будет хорошо.