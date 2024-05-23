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Агент Миранчука: «Мы расстроены, что Лёша не вышел на поле в финале ЛЕ»

вчера, 13:25
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился мнением о том, что его клиента не выпустили на поле в финале Лиги Европы против «Байера» (3:0).

Очень важно было, чтобы Леша сыграл, он готовился, мечтал и грезил этой надеждой. Завоевание европейского кубка клубом — это ценно и полезно. К сожалению, все сильно расстроены, что мистер (Гасперини) поступил именно так. Это лежит на его совести. Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Всё будет хорошо.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:41
Да ладно....
Бесплатно Финал посмотрел...в портере...
С Кубком пофоткался...
Титулом оброс...
Чего ещё надо...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 16:42
Тренер редиской был ,редиской и остался!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:56
Миранчуку не стоит расстраиваться, он свой вклад в эту победу тоже внес, играл по ходу турнира и раздавал голевые. Такой состав тренер выбрал на финал и раз команда выиграла значит он прав. Пусть Миранчук радуется победе своей команды.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 15:51
Агент своими наездами на тренера только ухудшает положение подопечного. Тем более, что тренер сделал для победы именно то, что нужно было.
oldrussian
oldrussian
вчера в 15:18
Если говорить о совести, то здесь она у Гасперини чиста.
lotsman
lotsman
вчера в 14:17
Дмитрий Аленичев забивал в победных для Порту финалах ЛЧ и Кубка УЕФА. Александр Кержаков вышел на замену в финале Кубка УЕФА, когда его Севилья по пенальти обыграла Эспаньол. И вот пришла очередь Алексея Миранчука. Он не сыграл в финале, но этот титул заслуга Миранчука не в меньшей степени, чем других игроков Аталанты. Миранчук не лидер Аталанты, это очевидно. Он так и не стал ключевым игроком для Гасперини, но также очевидно, что Алексей важный игрок обоймы. Он не лидер, но и не лузер и не бездарь. Успехи Аталанты в этом сезоне, в том числе и его заслуга.
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:09
Чисто символически в конце матча мог выпустить, но тренер поступил так как посчитал нужным
jk9a9z9xxvfv
jk9a9z9xxvfv
вчера в 13:32
Почему? Главное он в команде!!!
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