«Ему придётся пострадать». Хави — о новом тренере «Барселоны»

, который покидает пост главного тренера «Барселоны», дал совет новому наставнику команды.

Ему следует понять, что ситуация непростая. «Барса» – особенный клуб, но экономическое положение неблагоприятно.

Новому тренеру придётся пострадать. Ему нужно проявить терпение, потому что в этом клубе непросто. Единственное, что ему поможет – это победа.

Я часто находился «под микроскопом». Тот факт, что я являюсь частью сильнейшего поколения «Барсы», порождал определенные ожидания, и это мне помешало.

Мы не идеальны и не стремимся к этому. Мы ошиблись во многих вещах, особенно в этом сезоне. В плане тактики нам еще нужно расти, но это был замечательный опыт. В этом году нам пришлось больше страдать, чем радоваться, но это футбол, это жизнь.