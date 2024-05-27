«Ему придётся пострадать». Хави — о новом тренере «Барселоны»

Хави, который покидает пост главного тренера «Барселоны», дал совет новому наставнику команды.
Ему следует понять, что ситуация непростая. «Барса» – особенный клуб, но экономическое положение неблагоприятно.
Новому тренеру придётся пострадать. Ему нужно проявить терпение, потому что в этом клубе непросто. Единственное, что ему поможет – это победа.
Я часто находился «под микроскопом». Тот факт, что я являюсь частью сильнейшего поколения «Барсы», порождал определенные ожидания, и это мне помешало.
Мы не идеальны и не стремимся к этому. Мы ошиблись во многих вещах, особенно в этом сезоне. В плане тактики нам еще нужно расти, но это был замечательный опыт. В этом году нам пришлось больше страдать, чем радоваться, но это футбол, это жизнь.
По если истерить с утра до вечера, конечно, до этого сложно дойти.
По если истерить с утра до вечера, конечно, до этого сложно дойти.
Вот Лапорта в такой ситуации, по твоему мнению, должен быть очень доволен)) Причём с учётом того, что Хави обещал не высказываться по финансовой ситуации.
Вот Лапорта в такой ситуации, по твоему мнению, должен быть очень доволен)) Причём с учётом того, что Хави обещал не высказываться по финансовой ситуации.