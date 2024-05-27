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«Ему придётся пострадать». Хави — о новом тренере «Барселоны»

вчера, 17:47

Хави, который покидает пост главного тренера «Барселоны», дал совет новому наставнику команды.

Ему следует понять, что ситуация непростая. «Барса» – особенный клуб, но экономическое положение неблагоприятно.

Новому тренеру придётся пострадать. Ему нужно проявить терпение, потому что в этом клубе непросто. Единственное, что ему поможет – это победа.

Я часто находился «под микроскопом». Тот факт, что я являюсь частью сильнейшего поколения «Барсы», порождал определенные ожидания, и это мне помешало.

Мы не идеальны и не стремимся к этому. Мы ошиблись во многих вещах, особенно в этом сезоне. В плане тактики нам еще нужно расти, но это был замечательный опыт. В этом году нам пришлось больше страдать, чем радоваться, но это футбол, это жизнь.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Apsny (раскрыть)
сегодня в 00:17
Многие ушли как то отсюда.Не проподай,пиши,дискутируй,ты наш аксакал.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Сначала нужно обследовать тех, кто его критикует.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:14
У людей короткая что ли память? Гвардиола почему убежал из Барселоны спустя 4 года? Облысел весь.
Всё верно говорит мистер Хави.
Легенда клуба знает, что говорит. Его критикуют люди далёкие от футбола.
happy 50
happy 50
вчера в 22:31
Лапорта и Хави та еще сладкая парочка.Лапорта с завышенными ожиданиями при отсутствии надлежащего финансирования.А Хави с постоянной критикой Лапорты.Знал,что клуб в кризисе.Да,у Барселоны хороший состав и много юных талантов,которых в том числе умел раскрывать и Хави.Но есть лучший клуб мира -Реал с великолепнейшим составом и дорогими точечными покупками каждое трансферное окно.Флику точно не будет просто,хотя он уже работал с неадекватами вроде Баварии.А Лапорта просто сынок по сравнению с боссами Баварии.Кроме Компани все отказали.Даже Тухель поспешил сбежать с электрического стула.Как бы завопил Хави в Баварии-уму не постижимо.Даже Флик предпочел идти в Барселону.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:20
Лечить надо.
В нервно-психиатрическом диспансере.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:32
Вот это самомнение
Нужно то было просто ответить на формальный вопрос
Apsny
Apsny ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:45, ред.
Привет, за 16 лет много воды утекло, просто читаю, смотрю, но особо не ввязываюсь в дискуссии).

Ну и не зря говорят, уходя, уходи. Оставили в свете хороших результатов, но по игре с ПСЖ вернулся к своим эмоциям, но не здравому смыслу и полез потом еще выше, обвинив того, кто что мог, то и делал, на руководящей должности, держать рот на замке и планомерно работать у Хави не получилось.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Apsny (раскрыть)
вчера в 20:38
Приветствую нашего дорогого мудреца.Думал тебя больше не будет.Как ты,почему так долго молчал?Хави проигрывал и когда обещал,что уйдет,начали побеждать а когда решил остаться,остался и снова начали проигрывать,надо было до конца держаться уходящим.Он талантлив как игрок но таланта нет в тренерской работе,как у Алонсо и Пепа,они с первого года доказали что тренера на ген уровне.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:35
Супер - ответ. С удовольствием ставлю лайк.
Apsny
Apsny ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:32
Спасибо). Скажу одно, не знаю ни одного клуба алкашей, как Сити,что это за дисциплина, где сезон не закончен, а бухают так, будто просто на свадьбу абхазскую пришли, как итог-поражение от МЮ).
Elliada_
Elliada_ ответ Apsny (раскрыть)
вчера в 20:26
Мне лень всё это читать. Просто поставлю лайк.
4nbj4k5nd52y
4nbj4k5nd52y
вчера в 20:19
Хави нытик и тренер никакой
Apsny
Apsny ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
Давай моделировать ситуацию. Ты-работодатель, я-работник в качестве тренера, легенда клуба в качестве игрока, мы с тобой хорошо знакомы ибо вместе ковали успехи клуба совсем недавно, причем. Ты меня приглашаешь, а я даже через СМИ знаю тяжелую финансовую ситуацию в клубе, и понимая это, иду на эту работу вытаскивать клуб из трясины, но между нами есть разные договоренности, прежде всего не сетовать на состав, а лепить из того, что есть, но приобретают Левандовски за 60, Кунде - 40, Ферран - 55, Роке - 40, Рафинья - 60 (могу несколько ошибаться с ценами), и аренды еще, итого под 300 миллионов. Да, игроки не то, что уровня топ, но и не такие уж и бездари. Идет время, я вытаскиваю молодежь, чемпионат вытаскиваю за счет дикого везения по счетам 1-0, где в концовке игры играем на отбой, где раз за разом выручает Штеген. Все рады титулу, да еще и Суперкубку, но бездарно слиться в Лиге Европы при аморфной игре не делает чести такому великому клубу, как Барселона. Да, это можно списать на неопытность мою, но при этом не видно никаких проблесков в игре, нет никакого баланса между линиями защиты и нападения, как сказал Хави-нет твердости, но уже прошло достаточно времени, чтоб показать единый сплочённый коллектив единомышленников, а вместо этого видим по 4-5 мячей в воротах команды, сетование на судей, на газон, на свисток, и это поведение, где ты остаешься в непростой ситуации с ПСЖ (удаление Араухо), где можно изменить все, но вместо этого все видят истерию и пинание, как итог оставил команду в еще большем меньшинстве, вместо того, чтоб на волевых попытаться вытащить матч. Вопрос-зачем такой капитан, который не то что в шторм, в нормальную погоду просто не способен вывести корабль в море, да в шторм он утопит всех, сбежав с капитанского мостика! И потом начинаются стенания-нет финансов, нет игроков, потому не получилось. Еще вопрос-ты знал это и так, приходя в клуб, ты знал положение, ты работать будешь, вытаскивая клуб, или говорить через СМИ какие слабые игроки: да они потеряют веру в такого наставника и не будет и той малой толики игры, что они могут продемонстрировать, это ж какую он атмосферу создал, отпугивая при этом еще и инвесторов, которые не придут в такой клуб с таким истериком, который не работает, а лишь негодует и сетует (плачет), что все не так и все не то.

Каждый должен заниматься своим делом, один закрывать кредиты, которые еще при прошлом руководстве были, находить возможности для покрытия зарплат, а другой создавать условия успеха в игровом плане в такой ситуации, а вечно хныкать, что все не то, то такого никто не будет держать долго.

Ну и ни один Президент клуба не осмелился б сказать, что Месси мы не сможем держать, никто не делает ровно так, что говорит, приходится лавировать и выходить из ситуаций, которых построили до тебя, наворотив кучу дел. Держать Месси - это обуза, на его содержание сколько вышло б, клуб и так тонул в долгах, возраст далеко не пиковый, все доказал, мотивации мало, молодежь при нем не развивалась, да и статус считай выше Президента.


При всем уважении к Хави, как к игроку, ему надо набираться опыта. Спасибо за молодежь, за то, что за клуб всем сердцем, но это явно не тот подход, где он всех довел, потому это верное решение руководителя, взять все в свои руки, чем потом в еще большем непонимании оказаться, это непростое решение, но необходимое, так как такая атмосфера никак не способствует выздоровлению, что в игровом плане, что в финансовом.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:16
Ох, чувствую этого нытика мы ещё очень долго будем слушать (читать). Он ещё и до прихода в Барсу любил накинуть известную субстанцию на вентилятор, а теперь-то, после усугубившегося, за два года проведённых в Барселоне, острого психоза, это всё умножиться в разы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:21
Хави ведёт себя не по - мужски, как тряпка. Свои неудачи в команде списывает на что угодно, и на кого угодно, только не на себя. Не мужик, нет, не мужик.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:57
Вот именно, Хави просто, как говорят психологи, не может фрейм поменять. В "Барселоне" никто не мешает строить команду на будущее, а Хави как будто воспринимает только здесь и сейчас всё, и полсезона обвинял всех, почему он не выиграл всё в этом сезоне. Хотя кулес, понимая ситуацию, были бы довольны результатом и так, и Хави проделал неплохую работу как минимум раскрыв ряд игроков))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:56, ред.
Хави : "Всяк кто отныне займёт моё место будет крив ,не весел, невезуч и страдания его не счесть"
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:42
Что ни фраза, то просто Хави закапывает себя. Новому тренеру придется страдать? Флик легко может сказать, "это наша работа, у всех бывают сложности".
Если вся причина увольнения это нытье про финансы, то можно было теперь угомониться. Руководство старается улучшить ситуацию. (Ради него столько рычагов придумали из ниоткуда). Чел просто не готов был оказаться в большом клубе. В АПЛ что, совсем с ума сошел бы (в МЮ, Арсенале, Челси, ТТХ)??
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:41
Хави давал результат, когда в структуре Барсы были Кройфф и Алемани, которые отвечали за селекцию, и в первые 18 месяцев все и шло хорошо.
Победа клуба в Ла Лиге в прошлом сезоне - первая с сезона 2018/19 она была эмоционально отпразднована.
Положительным моментом казалось то что сочетание ""барселонского ДНК"" Хави и сделанных благодаря президентским рычагам имени Лапорты )))
были приобретений, таких как Роберт Левандовский под явно спонсорские сделки и Рафинья, клиент Деку...все это подтолкнуло команду обратно к величию.
но.....это оказалось всего лишь иллюзией.
Бардак на разных уровнях клуба был очевиден во многих моментах с августа прошлого года.
Лапорта требует трофеи и титулов, невзирая на финансовые проблемы и некачественные приобретения.
Лапорте нужно одно - переизбрание на пост президента Барсы в 2026.
в Барселоне давно существует так называемое клубный «entorno»...
а это «entorno» буквально переводится как «средой, создавшейся в клубе»)))
Гвардиола прошел через это.
и Энрике.
и великий Кройфф.
Хави тоже.
Хави найдет новый клуб обязательно.
и успех в других командах даже проложить путь к возвращению на Камп Ноу через несколько лет....но при другом президенте...
или когда финансы клуба будут в лучшем состоянии, а не рычаги Лапорта.
ну и Педри, Гави, Кубарси и Ямаль, и другие воспитанники, достигнут своего пика.
а пока ситуация с Хави серьезно подорвала доверие к Лапорте как президенту сине-гранатовых...
112910415
112910415
вчера в 18:36
трудно будет очень, факт !
Elliada_
Elliada_ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 18:24
За Пепа говорят игра и результаты. Он не бросается словами. Хави болтлив, этого не отнять. Однако Лапорта похуже будет. Хави давал результат, а Лапорта дальше топит Барселону.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:13, ред.
Я бы посмотрел, если бы Пеп каждое интервью рассказывал, что нужно бороться с социальный манкунеанизмом и скаузеризмом, как он может работать, когда Боули купил всех судей, что шейх Мансур дал ему недостаточно денег для трансферов, при этом он бы удалялся через матч, и ещё ломал на поле различные конструкции ногами, был бы доволен шейх Мансур или нет.

Вот Лапорта в такой ситуации, по твоему мнению, должен быть очень доволен)) Причём с учётом того, что Хави обещал не высказываться по финансовой ситуации.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 18:10
Если бы Хави пару месяцев походил к психоаналитику, вышел бы из состояния аффекта и желания критиковать всех вокруг, кроме себя, он бы понял, что в "Барселоне" достаточно приличных возрастных и молодых игроков для тренера, который заинтересован в долгосрочном развитии, и клуб способен, даже несмотря на своё не лучшее положение, привлекать спонсоров, а многие игроки предпочтут снизить зарплату, но перейти туда.

По если истерить с утра до вечера, конечно, до этого сложно дойти.
Elliada_
Elliada_
вчера в 18:01
Даже победа не поможет. Хави выиграл чемпионат впервые за 4 года, а его выперли не по спортивным причинам. Новому тренеру будет непросто в первую очередь из-за руководства, а потом из-за результатов. Например, Клоппу и Гвардиоле дали поработать и они принесли трофеи, а ПСЖ каждые пару лет тренеров меняет. Где Сити и где ПСЖ?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:57
Главное, чтоб он был адекватным, не похожим на тебя.
Гость
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