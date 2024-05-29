Чалов может перейти в «Марсель»

Как сообщает Transfermarkt, «Марсель» ведёт переговоры с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.
Контракт россиянина с «армейцами» истекает летом 2025 года.
Как сообщает Transfermarkt, «Марсель» ведёт переговоры с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.
Контракт россиянина с «армейцами» истекает летом 2025 года.
Все мы видели как играл, а точнее сидел на лавке в Базеле выходя только в концовках, когда ничего не решилось.
В этом сезоне Чалов забил всего 5 голов, причём 4 из них командам из второй половины таблицы.
Единственный гол победный Краснодару.
Извините, но 7 реализованных пенальти я не беру в расчёт, так как считаю нападающие должны забивать с игры.
Так зачем им нуже Чалов?
Усилением здесь даже и не пахнет.
Может просто агенты его предлагают всем подрят с надеждой, что прокатит.
А, что с Кокориным же у Спартака получилось.
ЦСКА же надо не заламывать ценник и даже пойти на определённые уступки.
Хотя вряд ли его купят.
Все мы видели как играл, а точнее сидел на лавке в Базеле выходя только в концовках, когда ничего не решилось.
В этом сезоне Чалов забил всего 5 голов, причём 4 из них командам из второй половины таблицы.
Единственный гол победный Краснодару.
Извините, но 7 реализованных пенальти я не беру в расчёт, так как считаю нападающие должны забивать с игры.
Так зачем им нуже Чалов?
Усилением здесь даже и не пахнет.
Может просто агенты его предлагают всем подрят с надеждой, что прокатит.
А, что с Кокориным же у Спартака получилось.
ЦСКА же надо не заламывать ценник и даже пойти на определённые уступки.
Хотя вряд ли его купят.
Будущим "нанимателям" необходимо понять одно: игра Фёдора - анахронизм, осадок от современного футбола.
Будущим "нанимателям" необходимо понять одно: игра Фёдора - анахронизм, осадок от современного футбола.