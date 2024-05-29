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Чалов может перейти в «Марсель»

вчера, 17:36

Как сообщает Transfermarkt, «Марсель» ведёт переговоры с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.

Контракт россиянина с «армейцами» истекает летом 2025 года.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:08, ред.
Пусть потихоньку пылит в РПЛ и никуда не рыпается. Всё равно в армейском клубе он получает больше, чем будет получать в любом зарубежном "гранде". Если откровенно - никому он не нужен. ТАМ своих таких же бездарей пруд пруди.
Будущим "нанимателям" необходимо понять одно: игра Фёдора - анахронизм, осадок от современного футбола.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:24
Сомнительно как то всё это.
Опять всплывает дилемма где лучше быть - "первым" в провинции - ЦСКА или "вторым" в Риме - Марселе?)
lotsman
lotsman
вчера в 18:22
То всё о Тюкавине писали, теперь за Чалова взялись.)
112910415
112910415
вчера в 18:18
а как с другими вариантами ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:06
Марсель явно проволил завершившийся сезон заняв 8 место и оставшись без еврокубков и зачем им игрок уровня Чалова?
Все мы видели как играл, а точнее сидел на лавке в Базеле выходя только в концовках, когда ничего не решилось.
В этом сезоне Чалов забил всего 5 голов, причём 4 из них командам из второй половины таблицы.
Единственный гол победный Краснодару.
Извините, но 7 реализованных пенальти я не беру в расчёт, так как считаю нападающие должны забивать с игры.
Так зачем им нуже Чалов?
Усилением здесь даже и не пахнет.
Может просто агенты его предлагают всем подрят с надеждой, что прокатит.
А, что с Кокориным же у Спартака получилось.
ЦСКА же надо не заламывать ценник и даже пойти на определённые уступки.
Хотя вряд ли его купят.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 18:00
Что-то французы уж больно активизировались на российском рынке. В Африке таланты закончились видимо
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:39
Распродажа РПЛ...
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