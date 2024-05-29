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Стало известно, какому клубу интересен Дзюба

вчера, 15:24

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил об интересе клуба к нападающему Артёму Дзюбе, который покинул «Локомотив».

Артём Дзюба — очень сильный игрок. Он все уже всем доказал. Такого уровня игроки интересны «Динамо» Махачкала. Здесь другого и не скажешь.

Если говорить про финансовые запросы, мы клуб со скромным, но достойным бюджетом. Есть некоторые вещи, которые не касаются денег. Это мотивация и еще что-то. Рассмотреть игроков, являющихся звездами, нам всегда интересно. Думаю, Дзюба еще способен играть на уровне РПЛ.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:18
- Упаси, господи! Клуб только-только вышел в РПЛ, и сразу себе такой якорь на шею вешает! Ребята, очнитесь! Дзюбу мы уже давно больше видим в рекламе, чем на футбольном поле. А пешеход-футболист, пусть даже и пропиаренный Мегафоном, вряд ли принесёт вам пользу...
112910415
112910415
вчера в 18:21
с ним уже Химки собрались мучиться ! )
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:34
Зачем он им?
84qc7cfsz9f5
84qc7cfsz9f5
вчера в 16:19
Дзюба не так прост чтобы играть за копейки? А за любовь к футболу это не для него..
t585hcbuywzy
t585hcbuywzy
вчера в 16:14
Дзюба таки надет свой клуб
Futurista
Futurista
вчера в 15:59
Нужны ли в Махачкале такие "рабочие руки"...большой вопрос)...
lotsman
lotsman
вчера в 15:54
Дзюба ещё не всё сказал в футболе.)
Храневец
Храневец
вчера в 15:41
Хорошо ,что не в московское !!!!!!
3zf7ee257n7z
3zf7ee257n7z
вчера в 15:41
Задарма Дзюба играть не будет, ему пару миллионов зеленых подавай.
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