Стало известно, какому клубу интересен Дзюба

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил об интересе клуба к нападающему Артёму Дзюбе, который покинул «Локомотив».
Артём Дзюба — очень сильный игрок. Он все уже всем доказал. Такого уровня игроки интересны «Динамо» Махачкала. Здесь другого и не скажешь.
Если говорить про финансовые запросы, мы клуб со скромным, но достойным бюджетом. Есть некоторые вещи, которые не касаются денег. Это мотивация и еще что-то. Рассмотреть игроков, являющихся звездами, нам всегда интересно. Думаю, Дзюба еще способен играть на уровне РПЛ.