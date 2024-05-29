Стало известно, какому клубу интересен Дзюба

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» сообщил об интересе клуба к нападающему , который покинул «Локомотив».

Артём Дзюба — очень сильный игрок. Он все уже всем доказал. Такого уровня игроки интересны «Динамо» Махачкала. Здесь другого и не скажешь.