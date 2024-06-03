Нападающий «Зенита» Педро думал о возможности получения гражданства России

Нападающий «Зенита» оценил поддержку болельщиков на финальном матче Кубка России с «Балтикой» в «Лужниках», а также высказался на тему возможности получения российского паспорта по примеру Малкома и Клаудиньо, чтобы не считаться легионером.

Не все активные фанаты пришли, поскольку нужен паспорт болельщика. Но всё же с нами было много болельщиков, всё выглядело ярко. Это отлично.

О гражданстве РФ

Да, думал об этом. Знаю о таком варианте. Может быть, позже у меня будет возможность получить паспорт. А пока... Всех обнимаю!