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Нападающий «Зенита» Педро думал о возможности получения гражданства России

вчера, 10:12
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Педро оценил поддержку болельщиков на финальном матче Кубка России с «Балтикой» в «Лужниках», а также высказался на тему возможности получения российского паспорта по примеру Малкома и Клаудиньо, чтобы не считаться легионером.

Не все активные фанаты пришли, поскольку нужен паспорт болельщика. Но всё же с нами было много болельщиков, всё выглядело ярко. Это отлично.

О гражданстве РФ

Да, думал об этом. Знаю о таком варианте. Может быть, позже у меня будет возможность получить паспорт. А пока... Всех обнимаю!

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:40
в сборную его, срочно !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:52
Хорошо бы ему еще пояснили, что кроме возможности не считаться легионером через 5 лет, не ранее, еще есть обязанность в течение 10 дней стать на военный учет, с возможностью послужить новой родине.
kvjj8c993y6b
kvjj8c993y6b
вчера в 10:41
Гораздо полезней будет гражданина России Марио Фернандеса.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:29
Почему-то я не удивлён что хотел получить
adekvat
adekvat
вчера в 10:25
Долго думал, так и не надумал.
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