«Зенит» не планирует покупать Соболева

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вчера, 14:35

«Зенит» не собирается приобретать права на нападающего «Спартака» .

Сообщается, что у «сине-бело-голубых» другие приоритеты на трансферном рынке.

Соглашение игрока с «красно-белыми» рассчитано до лета 2026 года.