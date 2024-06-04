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«Зенит» не планирует покупать Соболева

вчера, 14:35

«Зенит» не собирается приобретать права на нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Сообщается, что у «сине-бело-голубых» другие приоритеты на трансферном рынке.

Соглашение игрока с «красно-белыми» рассчитано до лета 2026 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 16:09
На мой взгляд- Сергеев лишний в схеме Семака.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:07
Если захочет, отпустят.
pomor45
pomor45 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 16:05
Да где только их нет, по всей РФС расселились. Спрос высокий. Лучшие будут в Зените, но строго по конкуренции.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 05:50, ред.
Зато российские футболисты в основном и воспитанники Спартаковской академии. Есть разница...). А где воспитанники зенита...?????
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:13
Он не вернется к Осинькину, потому что, вряд ли, его отпустят из Зенита. Но, если бы это было возможно, интересно было посмотреть на Сергеева, в прежнем качестве!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:06
Спасибо. Значит Сергеев не ширпотреб, а игрок, которого неправильно использует Семак. Вот Осинькин другое дело. Возможно Сергееву к нему и следует вернуться. А где будет Осинькин?
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:59
Привет, Валера!!!
Полностью с тобой согласен!!! Hо ты не учитываешь, что, при всех, перечисленных тобой тренерах, в тандеме с Соболевым- играл великолепный Промес!!!
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:55
Ты если не владеешь вопросом- лучше не говори. Он- продукт Осинькина. Больше того, играя в Самаре, у Осинькина, Сергеев играл блуждающего форварда. В это трудно поверить, но Сергеев, не обладающий техникой и маневренностью- играл оттянутого форварда. Но это было у Осинькина, который знал, как использовать игрока. А в Зените, Сергеев- типичный позиционщик, примитивный и не очень забивной, потому что Семак, видит его- исключительно на одной позиции и приминения другого придумать не способен...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:47
Сергеев не продукт ли трудов Осинькина? Или я ошибаюсь?
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:45
Значит сгниёт в музее Спартака.
pomor45
pomor45 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:43
А он в какой? В той, где даже тренера русского нет давным давно.
pomor45
pomor45 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 22:41
Часто ненужное совсем оказывается крайне необходимым.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:39, ред.
Отвечают, чтобы ещё больше мучились в раздумьях: верить или не верить коварному Медведеву?
Asper
Asper ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:11
Сдавший и присевший на лавку Сергеев внезапно забил на один гол больше в этом сезоне, чем супер Соболев.
Супер у Соболева разве только ЧСВ
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:37
Чёрт ,а я хотел было уже ирландскую джигу на радостях станцевать !!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:52
Зенит будет смотреть на русских свободных агентов типа Миранчука или Лунёва
112910415
112910415
вчера в 18:20
Соболев в Спартаке нужен !
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:07
Хорошо, что Соболев остаётся в "Спартаке". Очень сильный форвард,
просто его правильно использовать нужно. При Тедеско, Ваноли и Витории,
Соболев играл ярко и результативно, потому что они умели его правильно использовать, в отличии от бестолкового Абаскаля.
Futurista
Futurista
вчера в 17:47
Ну да ну да...ЦСКА тоже не планировал увольнять Федотова)...
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 17:03
Новость. Факел проявляет заинтересованность в Мбаппе. Мбаппе не собирается переходить в Факел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:55
Пускай ныряет за столичных. Толку от него не густо...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:39
Время как грится покажет! Думаю сага не окончена
lotsman
lotsman
вчера в 16:25
Это было ясно ещё вчера, когда запустили в полёт этого селезня.) Наступил период перелётных птиц. Утки будут летать косяками.)
Capral
Capral ответ 3nq2y5bnnysq (раскрыть)
вчера в 16:14
А ваш Сергеев- не ширпотреб? Посмешище... Соболь на его фоне- супер!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 3nq2y5bnnysq (раскрыть)
вчера в 16:14
Вот Джикия в свое время не побежал в зенит . Это зависит от человека , от его убеждений и взглядов , а бакай побежал в припрыжку...Поэтому не надо давать ответ за Соболева
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 16:13
А я думаю- Зенит ему не нужен. Соболь- лидер Спартака, играет за команду, с Великими традициями и Историей!!! А уж если уходить- то, исключительно в приличный европейский клуб!!! Уверен- всё у него получится!!!
3nq2y5bnnysq
3nq2y5bnnysq ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:10, ред.
Соболев даже бы не пошел, а помчался, если бы Зенит его пригласил. Хорошо, что в Зените таким ширпотребом не интересуются.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:39
Бгггггг...Точнее, никогда не уйдет из неприличной команды, где нет почти российских игроков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:37
А он уже приктдывал кому покажет тоже что Роше. А показать то есть что?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:34
Соболь ни когда бы не пошел в неприличную команду , где нет почти российских игроков
Гость
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