«Зенит» не планирует покупать Соболева

«Зенит» не собирается приобретать права на нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Сообщается, что у «сине-бело-голубых» другие приоритеты на трансферном рынке.
Соглашение игрока с «красно-белыми» рассчитано до лета 2026 года.
«Зенит» не собирается приобретать права на нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Сообщается, что у «сине-бело-голубых» другие приоритеты на трансферном рынке.
Соглашение игрока с «красно-белыми» рассчитано до лета 2026 года.
Полностью с тобой согласен!!! Hо ты не учитываешь, что, при всех, перечисленных тобой тренерах, в тандеме с Соболевым- играл великолепный Промес!!!
Полностью с тобой согласен!!! Hо ты не учитываешь, что, при всех, перечисленных тобой тренерах, в тандеме с Соболевым- играл великолепный Промес!!!
Супер у Соболева разве только ЧСВ
Супер у Соболева разве только ЧСВ
просто его правильно использовать нужно. При Тедеско, Ваноли и Витории,
Соболев играл ярко и результативно, потому что они умели его правильно использовать, в отличии от бестолкового Абаскаля.
просто его правильно использовать нужно. При Тедеско, Ваноли и Витории,
Соболев играл ярко и результативно, потому что они умели его правильно использовать, в отличии от бестолкового Абаскаля.